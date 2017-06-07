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7 июня 2017, 11:37



Из федеральной казны на помощь погорельцам Красноярского края будет направлено 68,2 млн рублей.

Средства в размере 68,2 млн рублей Красноярскому краю для оказания помощи пострадавшим в крупных пожарах выделяются из резервного фонда правительства РФ. Согласно документу, 6,2 млн рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи и 62 млн рублей - на оказание финансовой помощи гражданам в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости. Напомним, в конце мая крупные пожары в ряде поселков и городов региона уничтожили более 100 домов, пострадало около 600 человек, трое погибли. Власти края уже выплачивают материальную помощь пострадавшим, жители края собирают вещи и деньги для погорельцев.

Просмотров:87 Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ, сообщает НИА-Красноярск.Средства в размере 68,2 млн рублей Красноярскому краю для оказания помощи пострадавшим в крупных пожарах выделяются из резервного фонда правительства РФ.Согласно документу, 6,2 млн рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи и 62 млн рублей - на оказание финансовой помощи гражданам в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.Напомним, в конце мая крупные пожары в ряде поселков и городов региона уничтожили более 100 домов, пострадало около 600 человек, трое погибли.Власти края уже выплачивают материальную помощь пострадавшим, жители края собирают вещи и деньги для погорельцев.