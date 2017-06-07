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7 июня 2017, 11:38



Первый в истории в Красноярском крае турнир по футгольфу откроет Николай Валуев.

Футгольф – достаточно молодой вид спорта: первый общеизвестный турнир прошел в Нидерландах в 2009 году. Из названия очевидно, что дисциплина включает элементы гольфа и футбола: игрок должен пройти поле с девятью или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов. Игра проводится по собственным правилам, утвержденным Международной федерацией футгольфа. В России первые соревнования были организованы в июне 2014 года, а в 2016-м появилась федерация футгольфа. В Красноярский край Николай Валуев приедет вместе с бронзовым призером Чемпионата России по футболу в составе санкт-петербургского «Зенита», бомбардиром клубов «Сибирь» и «Тюмень» Дмитрием Акимовым, который проведет мастер-класс по игре в футгольф для команд и их болельщиков. Турнир объединит 12 команд – от всех красноярских предприятий СУЭК (организатора турнира), администрации г. Бородино, специализированных «шахтерских» классов, учащихся городских школ. В программе спортивного праздника также запланированы многочисленные конкурсы для зрителей, работа фотозоны, автограф-сессия и интерактивное шоу от команды футбольных фристайлеров «Sunshine». Мероприятие состоится 10 июня в г. Бородино, на биатлонном стадионе Комплекса по зимним видам спорта.

Просмотров:100 10 июня в г. Бородино Красноярского края пройдет этап первого в Сибири чемпионата по футгольфу. Откроет соревнования глава федерации футгольфа России, депутат Государственной думы РФ, боксер-профессионал и телеведущий Николай Валуев, сообщает НИА-Красноярск.Футгольф – достаточно молодой вид спорта: первый общеизвестный турнир прошел в Нидерландах в 2009 году. Из названия очевидно, что дисциплина включает элементы гольфа и футбола: игрок должен пройти поле с девятью или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов. Игра проводится по собственным правилам, утвержденным Международной федерацией футгольфа. В России первые соревнования были организованы в июне 2014 года, а в 2016-м появилась федерация футгольфа.В Красноярский край Николай Валуев приедет вместе с бронзовым призером Чемпионата России по футболу в составе санкт-петербургского «Зенита», бомбардиром клубов «Сибирь» и «Тюмень» Дмитрием Акимовым, который проведет мастер-класс по игре в футгольф для команд и их болельщиков.Турнир объединит 12 команд – от всех красноярских предприятий СУЭК (организатора турнира), администрации г. Бородино, специализированных «шахтерских» классов, учащихся городских школ. В программе спортивного праздника также запланированы многочисленные конкурсы для зрителей, работа фотозоны, автограф-сессия и интерактивное шоу от команды футбольных фристайлеров «Sunshine».Мероприятие состоится 10 июня в г. Бородино, на биатлонном стадионе Комплекса по зимним видам спорта.