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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:04 В подвенечных платьях и кроссовках. В этом году в Норильске пройдет пятый юбилейный марафон «Бегущие невесты»
14:52 Дышать в Норильске к концу текущего года станет легче.
14:26 PolArt–резиденция объявляет прием заявок на второй набор резидентов всероссийского конкурса, а также на конкурс по поддержке проектов норильских художников.
11:42 10 июня в столице Таймыра стартует фестиваль боевых искусств и единоборств.
11:38 Первый в истории в Красноярском крае турнир по футгольфу откроет Николай Валуев.
11:37 Из федеральной казны на помощь погорельцам Красноярского края будет направлено 68,2 млн рублей.
11:09 В Норильске пьяный водитель с поддельными правами скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД.
11:03 Суперфинал детского конкурса чтецов «Живая классика», спонсороми которого выступил «Норникель», прошел на Красной площади.
10:54 Представители Кольской ГМК «Норникеля» приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
10:43 В Норильске будут судить местного жителя за покушение на убийство бывшей сожительницы.
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