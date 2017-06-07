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7 июня 2017, 11:42



10 июня в столице Таймыра стартует фестиваль боевых искусств и единоборств.

Свои заявки для участия в фестивале подали спортивные федерации и клубы, расположенные на территории Норильского промышленного района: краевая Федерация айкидо «Айкикай», норильский клуб кендо и нагината «Ямагава», школа мугай-рю иай хёдо «Иайдо», тамесигири, клуб «Северное копьё» (историческое фехтование), а также таймырские спортсмены по греко-римской и национальной борьбе, русскому боевому многоборью, боксу, кендо и тхэквондо. Цель фестиваля - популяризация боевых искусств и единоборств, привлечение всех категорий населения к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни. К участию в показательных выступлениях, мастер-классах и других мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, допускаются спортсмены, представленные спортивными федерациями боевых искусств по спортивным дисциплинам, видам и стилям единоборств Таймыра и Норильского промышленного района. Помимо основных мероприятий на фестивале запланирована работа площадок, среди которых: фэйс-арт, фото-сушка «Спортивные мгновения», стол с рекламными флайерами по боевым искусствам от учреждений спорта и спортивных федераций, мастер-класс по изготовлению спортивных талисманов и русской куклы здоровья, выставка-продажа северных сувениров и кукол.

Просмотров:85 Фестиваль боевых искусств и единоборств будет проходить в Дудинском спортивном комплексе. Посвящен он 350-летию Дудинки. Участие в турнире примут спортсмены из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Таймыра. Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу в 13.00, в программе - показательные выступления, мастер-классы и семинар по кендо с проведением аттестации, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Свои заявки для участия в фестивале подали спортивные федерации и клубы, расположенные на территории Норильского промышленного района: краевая Федерация айкидо «Айкикай», норильский клуб кендо и нагината «Ямагава», школа мугай-рю иай хёдо «Иайдо», тамесигири, клуб «Северное копьё» (историческое фехтование), а также таймырские спортсмены по греко-римской и национальной борьбе, русскому боевому многоборью, боксу, кендо и тхэквондо.Цель фестиваля - популяризация боевых искусств и единоборств, привлечение всех категорий населения к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни.К участию в показательных выступлениях, мастер-классах и других мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, допускаются спортсмены, представленные спортивными федерациями боевых искусств по спортивным дисциплинам, видам и стилям единоборств Таймыра и Норильского промышленного района.Помимо основных мероприятий на фестивале запланирована работа площадок, среди которых: фэйс-арт, фото-сушка «Спортивные мгновения», стол с рекламными флайерами по боевым искусствам от учреждений спорта и спортивных федераций, мастер-класс по изготовлению спортивных талисманов и русской куклы здоровья, выставка-продажа северных сувениров и кукол.