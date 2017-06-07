Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2017, 14:26



PolArt–резиденция объявляет прием заявок на второй набор резидентов всероссийского конкурса, а также на конкурс по поддержке проектов норильских художников.

О том, каким может быть альтернативный взгляд на Норильск, горожане уже смогли увидеть благодаря проектам двух победительниц первого набора резидентов Анис Кронидовой (Санкт-Петербург, проект «Климатическая теория живописи») и Алисы Олевой (Москва – Лондон, проект «Кратчайший путь»). Обе девушки отметили уникальность Норильска, увидели город, в котором много света, что, по признанию Натальи Федяниной, было неожиданно, но очень красиво. Алиса Олева нашла интересный термин по отношению к городу – «сквозность», подходящий Норильску благодаря архитектуре (застройки «колодцами»), завыванию ветра за окном и постоянной смене людей. «Резиденция объявляет о втором участии в открытом российском конкурсе для художников и кураторов, работающих в любых визуальных жанрах современного искусства. Мы приглашаем в полярную арт-резиденцию тех, кто ищет вдохновения в необычных местах и кому интересно стать агентом их изменения. Планируем, что в Норильске трое победителей проработают над своими проектами с октября по февраль. Я призываю к участию в нем норильчан. Конкуренция в конкурсе огромна, но все определяется качеством вашей идеи. Заявки на второй набор резидентов принимаются с 1 июня по 20 августа», - отмечает руководитель проекта Наталья Федянина. Второй конкурс нацелен на поддержку норильских художников. Таким было желание самих авторов, которые еще год назад заявили о своей готовности представить иной взгляд на город. «Основные условия: это должны быть проекты в области современного искусства, ориентированные на художественное исследование городской среды. Заявители должны суметь воплотить их, а также представить публике. Должна сказать, это сложная задача - сгенерировать хороший результат за короткий срок», - обозначила Наталья Федянина. Проекты будут приниматься в двух целевых направлениях: «Полярные вИдения: северная урбан-экспедиция», а также «Полярные видЕния: сценарный пленэр». Подробные условия конкурсов и макеты заявок размещены на сайте резиденции www.polart.tilda.ws, а также в профильной группе в Фейсбуке.

Просмотров:51 PolArt–резиденция, культурный проект, аналогичный существующим во многих городах страны, открылся в Норильске прошлой осенью и стал единственным в крае. Его организаторами выступили музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» при поддержке администрации города и грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». За 8 месяцев здесь прошло боле 30 мероприятий: лекции, мастер-классы, презентации, выставки, обучающие семинары, социальные акции.О том, каким может быть альтернативный взгляд на Норильск, горожане уже смогли увидеть благодаря проектам двух победительниц первого набора резидентов Анис Кронидовой (Санкт-Петербург, проект «Климатическая теория живописи») и Алисы Олевой (Москва – Лондон, проект «Кратчайший путь»).Обе девушки отметили уникальность Норильска, увидели город, в котором много света, что, по признанию Натальи Федяниной, было неожиданно, но очень красиво. Алиса Олева нашла интересный термин по отношению к городу – «сквозность», подходящий Норильску благодаря архитектуре (застройки «колодцами»), завыванию ветра за окном и постоянной смене людей.«Резиденция объявляет о втором участии в открытом российском конкурсе для художников и кураторов, работающих в любых визуальных жанрах современного искусства. Мы приглашаем в полярную арт-резиденцию тех, кто ищет вдохновения в необычных местах и кому интересно стать агентом их изменения. Планируем, что в Норильске трое победителей проработают над своими проектами с октября по февраль. Я призываю к участию в нем норильчан. Конкуренция в конкурсе огромна, но все определяется качеством вашей идеи. Заявки на второй набор резидентов принимаются с 1 июня по 20 августа», - отмечает руководитель проекта Наталья Федянина.Второй конкурс нацелен на поддержку норильских художников. Таким было желание самих авторов, которые еще год назад заявили о своей готовности представить иной взгляд на город.«Основные условия: это должны быть проекты в области современного искусства, ориентированные на художественное исследование городской среды. Заявители должны суметь воплотить их, а также представить публике. Должна сказать, это сложная задача - сгенерировать хороший результат за короткий срок», - обозначила Наталья Федянина.Проекты будут приниматься в двух целевых направлениях: «Полярные вИдения: северная урбан-экспедиция», а также «Полярные видЕния: сценарный пленэр».Подробные условия конкурсов и макеты заявок размещены на сайте резиденции www.polart.tilda.ws, а также в профильной группе в Фейсбуке.