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Ледоход-2017

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7 июня 2017, 14:52

Дышать в Норильске к концу текущего года станет легче.


На медном заводе Заполярного филиала «Норникеля» реализуется экологический проект по утилизации так называемых низовых газов, который должен будет существенно улучшить атмосферу со стороны медного завода, рассказал заместитель директора ЗФ по реконструкции и промышленной экологии Виктор Иванов.
Проект предусматривает внедрение специальной системы, благодаря которой газ будет собираться с загрузочных устройств печей Ванюкова и направляться в дымовую трубу № 1 высотой в 150 метров. Это и позволит снизить риск низового потока газа. Нововведение планируется запустить в декабре этого года. В перспективе в ЗФ также рассматривают работу конвертерного передела и на НМЗ. Ожидается, что реализация серного проекта позволит снизить выбросы диоксида серы в атмосферу на 80%.
А на предстоящее лето в ЗФ подкорректировали программу реагирования на экологическую ситуацию. С наступлением лета это стало просто необходимым, поскольку метеорологическая обстановка способствует усилению загазованности города. Все объясняется приходом сезонных северных и северо-западных ветров, плюс повышается влажность и температура воздуха. Все это и приводит к увеличению загазованности. Корректировка программы реагирования призвана снизить негативное воздействие на экологию города.
«Если мы видим, что факел труб медного завода поворачивается в сторону города, то сразу же вводим режим ограничения выбросов, вплоть до приостановки работы завода. Мы решили еще более ужесточить эти меры после 20 мая, когда ПДК был превышен в десять раз. По этой причине в прошлом месяце медный завод дважды приостанавливал работу, еще 27 раз вводился режим ограничения для плавильного цеха», - отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по производству Николай Уткин.
Он также пояснил, что традиционно в дни летних массовых мероприятий ужесточается контроль над выбросами, и не зависимо от розы ветров и прочих сопутствующих факторов загазованность полностью исключается.

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