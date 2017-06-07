Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2017, 14:52



Дышать в Норильске к концу текущего года станет легче.

Проект предусматривает внедрение специальной системы, благодаря которой газ будет собираться с загрузочных устройств печей Ванюкова и направляться в дымовую трубу № 1 высотой в 150 метров. Это и позволит снизить риск низового потока газа. Нововведение планируется запустить в декабре этого года. В перспективе в ЗФ также рассматривают работу конвертерного передела и на НМЗ. Ожидается, что реализация серного проекта позволит снизить выбросы диоксида серы в атмосферу на 80%. А на предстоящее лето в ЗФ подкорректировали программу реагирования на экологическую ситуацию. С наступлением лета это стало просто необходимым, поскольку метеорологическая обстановка способствует усилению загазованности города. Все объясняется приходом сезонных северных и северо-западных ветров, плюс повышается влажность и температура воздуха. Все это и приводит к увеличению загазованности. Корректировка программы реагирования призвана снизить негативное воздействие на экологию города. «Если мы видим, что факел труб медного завода поворачивается в сторону города, то сразу же вводим режим ограничения выбросов, вплоть до приостановки работы завода. Мы решили еще более ужесточить эти меры после 20 мая, когда ПДК был превышен в десять раз. По этой причине в прошлом месяце медный завод дважды приостанавливал работу, еще 27 раз вводился режим ограничения для плавильного цеха», - отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по производству Николай Уткин. Он также пояснил, что традиционно в дни летних массовых мероприятий ужесточается контроль над выбросами, и не зависимо от розы ветров и прочих сопутствующих факторов загазованность полностью исключается.

Просмотров:26 На медном заводе Заполярного филиала «Норникеля» реализуется экологический проект по утилизации так называемых низовых газов, который должен будет существенно улучшить атмосферу со стороны медного завода, рассказал заместитель директора ЗФ по реконструкции и промышленной экологии Виктор Иванов.Проект предусматривает внедрение специальной системы, благодаря которой газ будет собираться с загрузочных устройств печей Ванюкова и направляться в дымовую трубу № 1 высотой в 150 метров. Это и позволит снизить риск низового потока газа. Нововведение планируется запустить в декабре этого года. В перспективе в ЗФ также рассматривают работу конвертерного передела и на НМЗ. Ожидается, что реализация серного проекта позволит снизить выбросы диоксида серы в атмосферу на 80%.А на предстоящее лето в ЗФ подкорректировали программу реагирования на экологическую ситуацию. С наступлением лета это стало просто необходимым, поскольку метеорологическая обстановка способствует усилению загазованности города. Все объясняется приходом сезонных северных и северо-западных ветров, плюс повышается влажность и температура воздуха. Все это и приводит к увеличению загазованности. Корректировка программы реагирования призвана снизить негативное воздействие на экологию города.«Если мы видим, что факел труб медного завода поворачивается в сторону города, то сразу же вводим режим ограничения выбросов, вплоть до приостановки работы завода. Мы решили еще более ужесточить эти меры после 20 мая, когда ПДК был превышен в десять раз. По этой причине в прошлом месяце медный завод дважды приостанавливал работу, еще 27 раз вводился режим ограничения для плавильного цеха», - отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по производству Николай Уткин.Он также пояснил, что традиционно в дни летних массовых мероприятий ужесточается контроль над выбросами, и не зависимо от розы ветров и прочих сопутствующих факторов загазованность полностью исключается.