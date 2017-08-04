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4 августа 2017, 09:49



«Норникель» увеличил долю участия в ОАО «Красноярский речной порт».

Красноярский речной порт – крупнейший речной порт Енисейского бассейна внутренних водных путей, обеспечивающий прием, временное хранение и перевалку грузов для Норильского промышленного района, предприятий нефтегазового комплекса Красноярского края и других заказчиков. Порт является важнейшим звеном транспортной обработки грузов северного завоза, обеспечивая всем необходимым районы Крайнего Севера. Мощности порта позволяют обрабатывать до 1,280 млн тонн грузов в год. За 2016 год объем переработки составил 0,838 млн тонн.

Просмотров:352 Группа компаний «Норникель» увеличила долю участия в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт». Теперь группе принадлежит 93,7% обыкновенных (голосующих) акций порта. Сделки совершены в соответствии со стратегией транспортно-логистической функции «Норникеля», направленной на повышение эффективности и оптимизацию управления транспортными активами. Стоимость пакетов акций Красноярского речного порта была определена на основе независимой оценки. Продавцами акций выступили крупные миноритарные акционеры порты, сообщает пресс-служба «Норникеля».Красноярский речной порт – крупнейший речной порт Енисейского бассейна внутренних водных путей, обеспечивающий прием, временное хранение и перевалку грузов для Норильского промышленного района, предприятий нефтегазового комплекса Красноярского края и других заказчиков. Порт является важнейшим звеном транспортной обработки грузов северного завоза, обеспечивая всем необходимым районы Крайнего Севера. Мощности порта позволяют обрабатывать до 1,280 млн тонн грузов в год. За 2016 год объем переработки составил 0,838 млн тонн.