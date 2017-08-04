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4 августа 2017, 09:55



Творческая делегация Таймыра примет участие в межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров КМС.

На смотре делегация выступит с презентацией о Таймыре, проведет мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. «Таймырские мастера поделятся с гостями и участниками смотра секретами резьбы по бивню мамонта и рогу оленя. Это уникальное искусство стало, своего рода, брендом нашей территории», - отметила начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая. Также в рамках программы смотра таймырцы примут участие в научно-практической конференции по проблемам сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов Севера. Артисты ансамбля «Харп» из с. Караул продемонстрируют свое танцевальное мастерство на концерте творческих коллективов этнокультурных центров. Проведение смотра способствует развитию культуры коренных малочисленных народов и созданию условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных этнических групп, формированию чувства толерантности и взаимопонимания между народами, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.

Просмотров:363 11 августа в Красноярске под патронатом Министерства культуры РФ состоится межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В нем примет участие и творческая делегация Таймыра, в состав которой войдут культработники Таймырского дома народного творчества (г. Дудинка) и Центра народного творчества и культурных инициатив (с. Караул).На смотре делегация выступит с презентацией о Таймыре, проведет мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. «Таймырские мастера поделятся с гостями и участниками смотра секретами резьбы по бивню мамонта и рогу оленя. Это уникальное искусство стало, своего рода, брендом нашей территории», - отметила начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая.Также в рамках программы смотра таймырцы примут участие в научно-практической конференции по проблемам сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов Севера. Артисты ансамбля «Харп» из с. Караул продемонстрируют свое танцевальное мастерство на концерте творческих коллективов этнокультурных центров.Проведение смотра способствует развитию культуры коренных малочисленных народов и созданию условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных этнических групп, формированию чувства толерантности и взаимопонимания между народами, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.