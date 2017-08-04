Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 10:01



Путешественник Виктор Атласов, который пешком и на резиновой лодке покоряет Север, прибыл на Таймыр.

По словам путешественника, это уже третья попытка покорить Север. Он собирался пройти почти три тысячи километров от Енисея до Лены, однако в его планы вмешалась природа. «В начале июля на вершине одной из гор плато Путорана меня застигла сильная гроза. Я успел лишь снять с плеч рюкзак, достать из него полиэтиленовую пленку и закутаться в нее. Видимо, это и спасло мне жизнь. Раздался сильный треск, удар — и я потерял сознание. Очнулся только через несколько часов, поняв, что рядом ударила молния», - рассказал школьникам Виктор Атласов. На следующий день путешественник принял решение завершить экспедицию и отправился в сторону Норильска. До города добирался две недели — шел пешком и плыл на лодке по озерам, при этом вновь попал под грозу и ливень. Воспитанники детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» с большим вниманием слушали истории путешественника, задавали вопросы. Школьников интересовала экипировка, маршрут и сложности одиночного похода, организация питания. Виктор Атласов рассказал, что ходит в одиночные экспедиции уже 20 лет. В путешествие с собой всегда берет минимум вещей и продуктов, никаких гаджетов, из техники только фотоаппарат, на местности ориентируется при помощи компаса, а не карты. Несмотря на все трудности, встречающиеся на пути туриста, он полон оптимизма и советует школьникам никогда не сдаваться, сам еще обязательно вернется на Таймыр. По словам Виктора, главный принцип его одиночных путешествий – показать силу человеческих возможностей. В завершении встречи ребята поделились с путешественником своими туристическими планами, рассказали, что собираются в поход на Путораны, где им предстоит преодолеть пешком 80 км. Виктор Атласов пожелал юным таймырцам удачи в пути, поблагодарил за гостеприимство и проявленный к его путешествиям интерес.

Просмотров:569 Рязанский 62-летний путешественник провел в Дудинке встречу с воспитанниками детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор», на которой рассказал школьникам о сложностях и особенностях одиночного похода, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.По словам путешественника, это уже третья попытка покорить Север. Он собирался пройти почти три тысячи километров от Енисея до Лены, однако в его планы вмешалась природа. «В начале июля на вершине одной из гор плато Путорана меня застигла сильная гроза. Я успел лишь снять с плеч рюкзак, достать из него полиэтиленовую пленку и закутаться в нее. Видимо, это и спасло мне жизнь. Раздался сильный треск, удар — и я потерял сознание. Очнулся только через несколько часов, поняв, что рядом ударила молния», - рассказал школьникам Виктор Атласов.На следующий день путешественник принял решение завершить экспедицию и отправился в сторону Норильска. До города добирался две недели — шел пешком и плыл на лодке по озерам, при этом вновь попал под грозу и ливень.Воспитанники детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» с большим вниманием слушали истории путешественника, задавали вопросы. Школьников интересовала экипировка, маршрут и сложности одиночного похода, организация питания. Виктор Атласов рассказал, что ходит в одиночные экспедиции уже 20 лет. В путешествие с собой всегда берет минимум вещей и продуктов, никаких гаджетов, из техники только фотоаппарат, на местности ориентируется при помощи компаса, а не карты. Несмотря на все трудности, встречающиеся на пути туриста, он полон оптимизма и советует школьникам никогда не сдаваться, сам еще обязательно вернется на Таймыр. По словам Виктора, главный принцип его одиночных путешествий – показать силу человеческих возможностей.В завершении встречи ребята поделились с путешественником своими туристическими планами, рассказали, что собираются в поход на Путораны, где им предстоит преодолеть пешком 80 км. Виктор Атласов пожелал юным таймырцам удачи в пути, поблагодарил за гостеприимство и проявленный к его путешествиям интерес.