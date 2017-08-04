Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 12:15



В Дудинке пройдет концерт под открытым небом. Подарок горожанам готовит Дом культуры.

Гостей и жителей города ждут творческие номера солистов ГДК: Дениса Шушняева, Татьяны Аржеуховой, Александры Смирновой, Алеси Зубец; Ольги Удаловой, Светланы Воробьёвой и Анастасии Велигуровой из вокальной студии «Пятый угол». Зрители также увидят танцевальные подарки молодежной студии современного танца «Комильфо» и примут участие в мини-викторине. За правильные ответы все участники получат сувениры с изображением памятных мест заполярной столицы. Третьим этапом фестиваля «Под полярным солнцем» станет детская игровая программа «Игры народов Севера», которая состоится 12 августа. Затем 19 августа на Заполярном бульваре пройдет четвертый этап — театрализованное уличное представление «Балаганные истории». Финальная часть фестиваля — спектакль в Диксоне — 27 августа завершит цикл творческих мероприятий, сообщается на сайте Дудинки.

Просмотров:354 5 августа в 17.00 на Заполярном бульваре состоится концертная программа артистов городского Дома культуры — вторая часть фестиваля «Под полярным солнцем». Все мероприятия фестиваля, открытие которого состоялось 29 июля на Набережной площади, приурочены к празднованию 350-летия Дудинки.Гостей и жителей города ждут творческие номера солистов ГДК: Дениса Шушняева, Татьяны Аржеуховой, Александры Смирновой, Алеси Зубец; Ольги Удаловой, Светланы Воробьёвой и Анастасии Велигуровой из вокальной студии «Пятый угол».Зрители также увидят танцевальные подарки молодежной студии современного танца «Комильфо» и примут участие в мини-викторине. За правильные ответы все участники получат сувениры с изображением памятных мест заполярной столицы.Третьим этапом фестиваля «Под полярным солнцем» станет детская игровая программа «Игры народов Севера», которая состоится 12 августа. Затем 19 августа на Заполярном бульваре пройдет четвертый этап — театрализованное уличное представление «Балаганные истории». Финальная часть фестиваля — спектакль в Диксоне — 27 августа завершит цикл творческих мероприятий, сообщается на сайте Дудинки.