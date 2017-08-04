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4 августа 2017, 12:15

Книжная экспозиция «Земли древнейшей хрупкие следы» открыта в центральной библиотеке Дудинской ЦБС с 1 августа.


Посвящена книжная экспозиция культуре, обычаям и традициям пяти коренных этносов Таймыра и приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира, сообщается на сайте Дудинки.
На выставке представлены энциклопедии, журналы, книги, рассказывающие об истории происхождения малых народов, их этнических особенностях, сборники фольклорных произведений коренных таймырцев. Уникальная и самобытная культура долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков произвела на свет множество шедевров устного народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Экспозиция, состоящая более чем из 60 книг, дополнена красочными альбомами, рассказывающими о талантливых таймырских жителях. Выставка будет действовать до 13 августа текущего года.

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    Список новостей

 4 августа 2017 
18:24   Библиотекарь из Дудинки вошла в число победителей международного конкурса 18:21   206 тысяч рублей за 38 дней. Норильчане могут помочь жителям Дудинки собрать средства для регистрации рекорда России по самому массовому исполнению песни за Северным полярным кругом
18:10   Награды героев теперь под стеклом. Первую экскурсию в новых стенах принял обновленный музей боевой славы «Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» Норильска 17:52   Норильские оперативники задержали подозреваемого в ограблении ломбарда
17:50   «Горячая линия» вопросам качества детских удерживающих устройств работает в Норильске 16:09   В Норильске раскрыли крупную кражу из гаража
15:57   В Норильске мать продала новорожденную девочку малознакомому мужчине. Малышку с тяжелыми травмами доставили в больницу 15:51   Абсолютно актуальными для отечественных топливно-энергетических компаний назвал цифровые технологии первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в интервью ТАСС
15:45   Мини-футбольный клуб «Норильский никель» представил новую игровую форму команды на сезон 2017/2018 гг 15:28   Дешевая электроэнергия для Арктики. Ученые Южно-Уральского государственного университета усовершенствовали ветроэнергетические установки
15:09   Поток грузов для Роснефти в Хатангский район Таймыра увеличивается 13:23   В столице Таймыра позаботились о любителях сбора ягод и грибов.
13:19   В Норильске за основным полем стадиона «Заполярник» появится новая спортивная площадка. Сдача в эксплуатацию намечена на 28 августа. 13:18   На ТЭЦ-1 в Норильске завершен капитальный ремонт турбины среднего давления.
12:47   Полярный исследователь, Герой Советского Союза и России Артур Чилингаров считает, что ООН может признать права России на арктический шельф в течение ближайших трех-пяти лет. 12:15   Книжная экспозиция «Земли древнейшей хрупкие следы» открыта в центральной библиотеке Дудинской ЦБС с 1 августа.
12:15   В Дудинке пройдет концерт под открытым небом. Подарок горожанам готовит Дом культуры. 10:01   Путешественник Виктор Атласов, который пешком и на резиновой лодке покоряет Север, прибыл на Таймыр.
09:55   Творческая делегация Таймыра примет участие в межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров КМС. 09:49   «Норникель» увеличил долю участия в ОАО «Красноярский речной порт».
09:46   В Норильске стартовало двухмесячное оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

 3 августа 2017 
18:47   Сошел с дистанции. Сергею Богдановскому, кандидату в депутаты местного городского Совета, отказали в регистрации. 17:23   В Норильске продолжает увеличиваться количество людей, попавшихся на обман интернет-мошенников, в том числе и посредством сотовых телефонов.
17:03   Итоги первой волны. Сегодня станут известны имена тех, кто зачислен на первый курс в Норильский индустриальный институт. 16:41   Норильчан приглашают в столицу Таймыра на «Забег супергероев».
16:19   ЗаМУРчательный субботник. В Норильске энтузиасты навели порядок в здании будущего приюта для бездомных животных. 15:57   В Норильске мужчина украл девять тонн металлической арматуры на одной стройке, чтобы продать на другую.
15:42   «Команда улучшила свое физическое состояние». МФК «Норильский никель» завершил учебно-тренировочные сборы в подмосковном Щелково. 15:32   Петербурженка помогла маленькому норильчанину Денису Рыжкову попасть на консультацию к столичным специалистам.
14:07   Ход конем. Бесплатные занятия по шахматам введут в российских школах. Что об этом думают в Норильске? 13:49   МП «Таймыр» оштрафовали за нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.
13:36   Двоих норильчан будут судить за подделывание официальных документов. 12:57   Президент РФ подписал закон об оплате общедомовых услуг по счетчикам. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс.
12:40   В 2017 году на очистку Арктики от мусора выделят 1,69 миллиарда рублей. 12:33   Вопрос расширения Арктической зоны России депутаты Госдумы будут изучать по пути на Северный полюс. Бригаду парламентариев на время отпуска отправят на «макушку» Земли.
12:21   С сегодняшнего дня на территории Дудинки снят режим ЧС. 12:11   Опорный пункт по изучению и мониторингу поголовья сибирского соболя может стать филиалом Норильского института сельского хозяйства Крайнего Севера.
12:06   40 лет на троих. В Красноярске вынесли приговор по уголовному делу о подготовке теракта в столице края на День Победы. 11:07   Норильские полицейские призывают владельцев велосипедов принять меры по сохранности своих транспортных средств.

 2 августа 2017 
19:15   «В ЧП с детьми виноваты сами родители». В городе прошла пресс-конференция со специалистами ОМВД России по городу Норильску. 18:22   В Красноярске следователи проверяют информацию о низких зарплатах синоптиков.
18:18   Число ДТП с участием автобусов за год уменьшилось на четверть. Госавтоинспекторы Норильска продолжают профилактическую операцию «Перевозчик». 17:41   Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А, сохранившегося после крушения в Арктике.
17:27   Мужской пол преобладает. В июле в Норильске появились на свет 240 малышей. 17:15   Мастера по куропаткам и оленям. На Таймыре определят лучших охотников.
17:08   2500 участников, 300 значков фестиваля, "выпущено в мир" 1600 открыток. В Норильске подвели итоги Фестиваля северной ягоды. 16:03   На севере России впервые появились клещи. Первые случаи укусов зафиксированы у соседей на Ямале.
15:40   Сегодня норильчане, как и повсюду в стране, отмечают День Воздушно-десантных войск России. 15:31   На Таймыре близится к завершению «Северный завоз – 2017».
15:26   В Норильске стали известны некоторые пункты праздничной программы в честь Дня шахтера.




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