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4 августа 2017, 12:15



Книжная экспозиция «Земли древнейшей хрупкие следы» открыта в центральной библиотеке Дудинской ЦБС с 1 августа.

На выставке представлены энциклопедии, журналы, книги, рассказывающие об истории происхождения малых народов, их этнических особенностях, сборники фольклорных произведений коренных таймырцев. Уникальная и самобытная культура долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков произвела на свет множество шедевров устного народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Экспозиция, состоящая более чем из 60 книг, дополнена красочными альбомами, рассказывающими о талантливых таймырских жителях. Выставка будет действовать до 13 августа текущего года.

Просмотров:340 Посвящена книжная экспозиция культуре, обычаям и традициям пяти коренных этносов Таймыра и приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира, сообщается на сайте Дудинки.На выставке представлены энциклопедии, журналы, книги, рассказывающие об истории происхождения малых народов, их этнических особенностях, сборники фольклорных произведений коренных таймырцев. Уникальная и самобытная культура долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков произвела на свет множество шедевров устного народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Экспозиция, состоящая более чем из 60 книг, дополнена красочными альбомами, рассказывающими о талантливых таймырских жителях. Выставка будет действовать до 13 августа текущего года.