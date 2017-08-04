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4 августа 2017, 12:47



Полярный исследователь, Герой Советского Союза и России Артур Чилингаров считает, что ООН может признать права России на арктический шельф в течение ближайших трех-пяти лет.

В первую экспедицию на Северный полюс 10 лет назад Артур Чилингаров с единомышленниками опустился на глубоководных аппаратах «Мир» на дно океана в географической точке Северного полюса и установили на дне флаг России, хотя изначально размещать его там не планировалось. С самого начала многие называли идею почти авантюристской, принимая во внимание, что это было первое погружение на такую глубину в Арктике, связанное с отсутствием в принципе каких бы то ни было технологий подобных операций подо льдом и огромным риском. Проблема состояла в том, что именно в этот год в Арктике наблюдалось аномальное таяние льда и его интенсивное движение. Научно-исследовательскому судну «Академик Федоров» с глубоководными аппаратами необходимо было длительное время находиться в полынье на одном месте, а самим «Мирам» ориентироваться по специальным подводным буям, которые размещались подо льдом и тоже дрейфовали вместе с судном. Таким образом, и автоматическая ориентация глубоководных аппаратов, и местонахождение «материнского» судна в условиях ледовой обстановки составляло проблему. Возможно, по этим причинам после почти девяти часов погружения при подъеме на поверхность, когда в полынье уже можно было различить очертания поднимающегося аппарата, один из «Миров» вдруг начало сносить прямо под ходовые винты «Академика Федорова». Ситуацию удалось нормализовать, но это стоило всем участникам экспедиции больших нервов. Сам Чилингаров и его единомышленники называют погружение на дно океана на глубину 4302 метра на Северном полюсе чисто научным, техническим и географическим экспериментом. Однако перед началом операции один из техников предложил использовать имеющийся в распоряжении экспедиции титан для изготовления и установки в месте погружения на дне океана флага России. Эта акция не входила в планы экспедиции, но в итоге так и было сделано. Уже сейчас, десять лет спустя, в июле 2017 года выяснилось, что Артур Чилингаров и его коллега вице-президент ассоциации полярников Владимир Стругацкий оставили на дне океана еще и флаг Санкт-Петербурга, о чем признались только сейчас. Так или иначе экспедиция 2007 года стала частью программы по изучению принадлежности арктического шельфа и Хребта Ломоносова России. Итогом экспедиции стали серьезные технические наработки в области погружений и работы подо льдом подводных аппаратов. По словам Чилингарова, сегодня это послужит при исследованиях в Арктике, работе буровых платформ, разработке спасательных и экологических программ. Решение о правах России на арктический шельф будет принимать ООН и комиссия по морскому праву. Это может занять от трех до пяти лет, и, если не будет политических игр, то Россия, полагает Чилингаров-ученый, получит международные права на Арктику к 2020-2023 годам. Это почти миллион двести квадратных километров.

Просмотров:417 После экспедиции 2007 года, в которой принимал участие Чилингаров, Россия активно готовилась ко второй своей заявке на арктический шельф, поданной год назад.В первую экспедицию на Северный полюс 10 лет назад Артур Чилингаров с единомышленниками опустился на глубоководных аппаратах «Мир» на дно океана в географической точке Северного полюса и установили на дне флаг России, хотя изначально размещать его там не планировалось.С самого начала многие называли идею почти авантюристской, принимая во внимание, что это было первое погружение на такую глубину в Арктике, связанное с отсутствием в принципе каких бы то ни было технологий подобных операций подо льдом и огромным риском.Проблема состояла в том, что именно в этот год в Арктике наблюдалось аномальное таяние льда и его интенсивное движение. Научно-исследовательскому судну «Академик Федоров» с глубоководными аппаратами необходимо было длительное время находиться в полынье на одном месте, а самим «Мирам» ориентироваться по специальным подводным буям, которые размещались подо льдом и тоже дрейфовали вместе с судном. Таким образом, и автоматическая ориентация глубоководных аппаратов, и местонахождение «материнского» судна в условиях ледовой обстановки составляло проблему.Возможно, по этим причинам после почти девяти часов погружения при подъеме на поверхность, когда в полынье уже можно было различить очертания поднимающегося аппарата, один из «Миров» вдруг начало сносить прямо под ходовые винты «Академика Федорова». Ситуацию удалось нормализовать, но это стоило всем участникам экспедиции больших нервов.Сам Чилингаров и его единомышленники называют погружение на дно океана на глубину 4302 метра на Северном полюсе чисто научным, техническим и географическим экспериментом. Однако перед началом операции один из техников предложил использовать имеющийся в распоряжении экспедиции титан для изготовления и установки в месте погружения на дне океана флага России. Эта акция не входила в планы экспедиции, но в итоге так и было сделано.Уже сейчас, десять лет спустя, в июле 2017 года выяснилось, что Артур Чилингаров и его коллега вице-президент ассоциации полярников Владимир Стругацкий оставили на дне океана еще и флаг Санкт-Петербурга, о чем признались только сейчас. Так или иначе экспедиция 2007 года стала частью программы по изучению принадлежности арктического шельфа и Хребта Ломоносова России.Итогом экспедиции стали серьезные технические наработки в области погружений и работы подо льдом подводных аппаратов. По словам Чилингарова, сегодня это послужит при исследованиях в Арктике, работе буровых платформ, разработке спасательных и экологических программ.Решение о правах России на арктический шельф будет принимать ООН и комиссия по морскому праву. Это может занять от трех до пяти лет, и, если не будет политических игр, то Россия, полагает Чилингаров-ученый, получит международные права на Арктику к 2020-2023 годам. Это почти миллион двести квадратных километров.