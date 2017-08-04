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4 августа 2017, 13:18



На ТЭЦ-1 в Норильске завершен капитальный ремонт турбины среднего давления.

Инжиниринговая компания провела модернизацию автоматизированной системы управления турбиной в рамках договора на ввод в действие АСУ ТП турбин среднего давления на ТЭЦ-1 г. Норильска. Первый этап договора по обновлению средств автоматизации для турбоагрегата № 20 успешно завершен. АСУ ТП турбоагрегата ТЭЦ обеспечивает автоматизированный контроль всех нормативных параметров, оперативное управление установкой, экономичность и безопасность процесса эксплуатации генерирующего оборудования. Специалисты компании работали в тесном сотрудничестве с эксплуатирующей службой ТЭЦ-1. На турбине были установлены новые датчики, заменена разводка кабеля, произведен монтаж контрольно-измерительных приборов и ЗРА. Для обработки и вывода данных на автоматизированные рабочие места диспетчерского пункта в системе используются контроллеры Siemens со специализированным доработанным программным обеспечением. В настоящее время турбина введена в эксплуатацию и работает на полную мощность. На заключительном этапе пусконаладочных работ состоялось комплексные испытания агрегата. Они проводились в течение 72 часов на номинальной нагрузке турбоагрегата и подтвердили устойчивую и стабильную работу программных и технических средств турбины № 20. "СОФТИНТЕГРО" выступает подрядчиком по организации проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению новых АСУ ТП для всех турбин среднего давления на ТЭЦ-1 АО «НТЭК». Работы по ремонту и обновлению турбоагрегатов продолжатся, говорится в сообщении.

Просмотров:393 Компания "СОФТИНТЕГРО" завершила капитальный ремонт и внедрение системы автоматизации турбины среднего давления на ТЭЦ-1, входящей в состав АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщается на сайте advis.ru.Инжиниринговая компания провела модернизацию автоматизированной системы управления турбиной в рамках договора на ввод в действие АСУ ТП турбин среднего давления на ТЭЦ-1 г. Норильска. Первый этап договора по обновлению средств автоматизации для турбоагрегата № 20 успешно завершен. АСУ ТП турбоагрегата ТЭЦ обеспечивает автоматизированный контроль всех нормативных параметров, оперативное управление установкой, экономичность и безопасность процесса эксплуатации генерирующего оборудования.Специалисты компании работали в тесном сотрудничестве с эксплуатирующей службой ТЭЦ-1. На турбине были установлены новые датчики, заменена разводка кабеля, произведен монтаж контрольно-измерительных приборов и ЗРА. Для обработки и вывода данных на автоматизированные рабочие места диспетчерского пункта в системе используются контроллеры Siemens со специализированным доработанным программным обеспечением.В настоящее время турбина введена в эксплуатацию и работает на полную мощность. На заключительном этапе пусконаладочных работ состоялось комплексные испытания агрегата. Они проводились в течение 72 часов на номинальной нагрузке турбоагрегата и подтвердили устойчивую и стабильную работу программных и технических средств турбины № 20."СОФТИНТЕГРО" выступает подрядчиком по организации проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению новых АСУ ТП для всех турбин среднего давления на ТЭЦ-1 АО «НТЭК». Работы по ремонту и обновлению турбоагрегатов продолжатся, говорится в сообщении.