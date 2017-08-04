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4 августа 2017, 13:19



В Норильске за основным полем стадиона «Заполярник» появится новая спортивная площадка. Сдача в эксплуатацию намечена на 28 августа.

На территории появятся несколько спортивных зон: два баскетбольных поля, площадка для игры в мини-футбол, для воркаута, а также спортивная территория с покрытием, но без оборудования – для свободных занятий, скажем, для прыжков со скакалкой. По муниципальному контракту срок завершения работ - 1 октября, но подрядчик выполнит их на месяц раньше, к 28 августа. Общая площадь изменений порядка 4 500 кв. м, сумма контракта - 15,5 миллиона рублей из городской казны. Работы подрядчик начал 2 июня. За два месяца здесь завезли грунт, выровняли площадку, забетонировали (велось 30 суток в круглосуточном режиме), установили ограждения и осветительные мачты (на футбольной площадке будет шесть светильников). Впереди покраска поребриков и укладка покрытия из измельченной резиновой крошки (мастерфайбер). Как пояснил Дмитрий Смирнов, начальник участка ООО «Сибстроймонтаж», мастерфайбер используется для спортивных покрытий разного типа. В данном случае он будет использоваться на площадке для мини-футбола и на двух баскетбольных. «Он морозостойкий, влагоотталкивающий и имеет гарантию до семи лет. Хорошо показал себя в других городах Крайнего Севера. Работы ведутся в срок, помешать обозначенному сроку может только погода – в дождь укладывать мастерфайбер нельзя», - отметил он. Площадка будет доступна для маломобильных групп населения, учитывая, что рельеф ее един с площадью всего стадиона. Кроме того, к ней будут выстроены въездные пандусы. Спортивное оборудование для площадки уже находится в Норильске. Установят его после сдачи в эксплуатацию самой площадки.

Просмотров:412 Проект строительства площадки является отражением потребности норильчан, отметил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. «Тут многие отдыхают, занимаются спортом, так что площадка «просилась». Главой города было дано поручение облагородить эту территорию», - отметил Самородов.На территории появятся несколько спортивных зон: два баскетбольных поля, площадка для игры в мини-футбол, для воркаута, а также спортивная территория с покрытием, но без оборудования – для свободных занятий, скажем, для прыжков со скакалкой.По муниципальному контракту срок завершения работ - 1 октября, но подрядчик выполнит их на месяц раньше, к 28 августа. Общая площадь изменений порядка 4 500 кв. м, сумма контракта - 15,5 миллиона рублей из городской казны.Работы подрядчик начал 2 июня. За два месяца здесь завезли грунт, выровняли площадку, забетонировали (велось 30 суток в круглосуточном режиме), установили ограждения и осветительные мачты (на футбольной площадке будет шесть светильников). Впереди покраска поребриков и укладка покрытия из измельченной резиновой крошки (мастерфайбер).Как пояснил Дмитрий Смирнов, начальник участка ООО «Сибстроймонтаж», мастерфайбер используется для спортивных покрытий разного типа. В данном случае он будет использоваться на площадке для мини-футбола и на двух баскетбольных. «Он морозостойкий, влагоотталкивающий и имеет гарантию до семи лет. Хорошо показал себя в других городах Крайнего Севера. Работы ведутся в срок, помешать обозначенному сроку может только погода – в дождь укладывать мастерфайбер нельзя», - отметил он.Площадка будет доступна для маломобильных групп населения, учитывая, что рельеф ее един с площадью всего стадиона. Кроме того, к ней будут выстроены въездные пандусы.Спортивное оборудование для площадки уже находится в Норильске. Установят его после сдачи в эксплуатацию самой площадки.