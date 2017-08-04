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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:24 Библиотекарь из Дудинки вошла в число победителей международного конкурса
18:21 206 тысяч рублей за 38 дней. Норильчане могут помочь жителям Дудинки собрать средства для регистрации рекорда России по самому массовому исполнению песни за Северным полярным кругом
18:10 Награды героев теперь под стеклом. Первую экскурсию в новых стенах принял обновленный музей боевой славы «Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» Норильска
17:52 Норильские оперативники задержали подозреваемого в ограблении ломбарда
17:50 «Горячая линия» вопросам качества детских удерживающих устройств работает в Норильске
16:09 В Норильске раскрыли крупную кражу из гаража
15:57 В Норильске мать продала новорожденную девочку малознакомому мужчине. Малышку с тяжелыми травмами доставили в больницу
15:51 Абсолютно актуальными для отечественных топливно-энергетических компаний назвал цифровые технологии первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в интервью ТАСС
15:45 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» представил новую игровую форму команды на сезон 2017/2018 гг
15:28 Дешевая электроэнергия для Арктики. Ученые Южно-Уральского государственного университета усовершенствовали ветроэнергетические установки
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