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4 августа 2017, 13:23



В столице Таймыра позаботились о любителях сбора ягод и грибов.



Просмотров:409 Всех желающих доставят в тундру на автобусах маршрута выходного дня. Еженедельно, до 9 сентября, по субботам и воскресеньям автобусы будут отправляться от кинодосугового центра «Арктика» в 9.00 и 15.00. Остановки по требованию пассажиров - на всем пути. Конечная остановка - речка Косая, откуда автобусы будут отправляться в обратный путь в 9.30 и 15.30. Стоимость билета в одну сторону - 24 рубля. О перевозке любителей тихой охоты четвертый год подряд позаботились администрация города Дудинки и МУП «Пассажиравтотранс».