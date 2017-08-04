Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 15:09



Поток грузов для Роснефти в Хатангский район Таймыра увеличивается

В начале августа завершится формирование каравана, который должен проследовать под проводкой атомохода «Таймыр» в восточном направлении. Ледоколу Росатомфлота предстоит провести в порт Хатанга теплоходы «Григорий Шелихов» и «Ермак», а также научно-исследовательские суда «Николай Трубятчинский» и «Геолог Дмитрий Наливкин», следующие для проведения работ в море Лаптевых. Сейсморазведочные работы в море Лаптевых на скважине «Центрально-Ольгинская-1» Хатангского лицензионного участка полуострова Таймыр выявили в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагали ранее: 114 против 28. Это самая северная скважина на российском арктическом шельфе. По оценке специалистов, ресурсный потенциал хатангской площади составляет 9,5 млрд. тонн нефтяного эквивалента. Скважину «Центрально-Ольгинская-1» пробурят под акваторией моря Лаптевых с берега полуострова Хара-Тумус. Проектная глубина скважины составит до 5 тыс. м с последующей боковой горизонтальной врезкой. Ближайший населенный пункт село Хатанга находится в 350 км от места бурения. По информации компании «Роснефть», с 2017 по 2021 год объемы инвестиций в освоение арктического шельфа вырастут в 2,5 раза до 250 млрд. руб. При этом за последние пять лет инвестиции «Роснефти» в этой области уже составили около 100 млрд. рублей. Состав каравана пополнит судно HHL ELBE. Оно направляется транзитом на Восток, а после завершения проводки «Таймыр» возьмет курс на порт приписки Мурманск, где его ждет плановый ремонт. На Северном морском пути его заменит ледокол-близнец «Вайгач», который уже завершил доковый ремонт на базе Росатомфлота.

Просмотров:389 В связи с активизацией деятельности Роснефти на Востоке Таймыра в Хатангском районе увеличился поток грузов для этой нефтегазодобывающей площади.В начале августа завершится формирование каравана, который должен проследовать под проводкой атомохода «Таймыр» в восточном направлении. Ледоколу Росатомфлота предстоит провести в порт Хатанга теплоходы «Григорий Шелихов» и «Ермак», а также научно-исследовательские суда «Николай Трубятчинский» и «Геолог Дмитрий Наливкин», следующие для проведения работ в море Лаптевых.Сейсморазведочные работы в море Лаптевых на скважине «Центрально-Ольгинская-1» Хатангского лицензионного участка полуострова Таймыр выявили в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагали ранее: 114 против 28. Это самая северная скважина на российском арктическом шельфе. По оценке специалистов, ресурсный потенциал хатангской площади составляет 9,5 млрд. тонн нефтяного эквивалента.Скважину «Центрально-Ольгинская-1» пробурят под акваторией моря Лаптевых с берега полуострова Хара-Тумус. Проектная глубина скважины составит до 5 тыс. м с последующей боковой горизонтальной врезкой. Ближайший населенный пункт село Хатанга находится в 350 км от места бурения.По информации компании «Роснефть», с 2017 по 2021 год объемы инвестиций в освоение арктического шельфа вырастут в 2,5 раза до 250 млрд. руб. При этом за последние пять лет инвестиции «Роснефти» в этой области уже составили около 100 млрд. рублей.Состав каравана пополнит судно HHL ELBE. Оно направляется транзитом на Восток, а после завершения проводки «Таймыр» возьмет курс на порт приписки Мурманск, где его ждет плановый ремонт. На Северном морском пути его заменит ледокол-близнец «Вайгач», который уже завершил доковый ремонт на базе Росатомфлота.