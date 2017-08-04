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4 августа 2017, 15:45



Мини-футбольный клуб «Норильский никель» представил новую игровую форму команды на сезон 2017/2018 гг

По сравнению с прошлым годом, игровые футболки стали более легкими. Также они обладают повышенной воздухопроницаемостью, что вкупе с особенностями кроя позволит игрокам чувствовать себя в них во время матча максимально комфортно.

Просмотров:435 В новом сезоне «Норильский никель» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Основная домашняя форма выполнена в традиционном для клуба синем цвете. Гостевые комплекты представлены в белых тонах. На футболках выполнены элементы дизайна в васильковых цветах. Комплекты вратарской формы представлены в красном, желтом и фиолетовом тонах, сообщил пресс-атташе клуба Андрей Деганов.По сравнению с прошлым годом, игровые футболки стали более легкими. Также они обладают повышенной воздухопроницаемостью, что вкупе с особенностями кроя позволит игрокам чувствовать себя в них во время матча максимально комфортно.