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4 августа 2017, 15:45

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» представил новую игровую форму команды на сезон 2017/2018 гг


В новом сезоне «Норильский никель» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Основная домашняя форма выполнена в традиционном для клуба синем цвете. Гостевые комплекты представлены в белых тонах. На футболках выполнены элементы дизайна в васильковых цветах. Комплекты вратарской формы представлены в красном, желтом и фиолетовом тонах, сообщил пресс-атташе клуба Андрей Деганов.
По сравнению с прошлым годом, игровые футболки стали более легкими. Также они обладают повышенной воздухопроницаемостью, что вкупе с особенностями кроя позволит игрокам чувствовать себя в них во время матча максимально комфортно.

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 3 августа 2017 
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 2 августа 2017 
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