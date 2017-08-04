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4 августа 2017, 15:51



Абсолютно актуальными для отечественных топливно-энергетических компаний назвал цифровые технологии первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в интервью ТАСС

За последние десять лет продуктивность бурения, то есть скорость и дебит при добыче сланцевой нефти за рубежом по разным формациям выросли в два-три раза. Процесс обновления неизбежен. Производить нефть не так сложно, делать это наиболее эффективно, не бояться конкуренции на рынке, в том числе ценовой, это то, чем, по мнению Текслера, нужно каждый день заниматься нефтяным компаниям. С этим напрямую связан вопрос применения цифровых технологий. Западная Сибирь ежегодно теряет в добыче по 4-5% в год, это падение необходимо замещать новыми технологиями и эффективными проектами. Основная задача нефтяников не в том, чтобы нарастить добычу, а в том, чтобы сделать ее максимально эффективной и для компаний, и для бюджета. «Цифра» должна помочь решению этой задачи. По программе импортозамещения ведется разработка собственных технологий освоения российских крупнейших месторождений, где есть трудноизвлекаемая нефть. Все нефтегазовые компании страны занимаются этим пока в тестовом режиме. По оценкам экспертов, даже полное обнуление налога на добычу полезных ископаемых, не дает эффективности проекту освоения месторождения, но тенденцию роста демонстрирует. Алексей Текслер уверен, что в ближайшие годы создастся необходимый набор технологий, аналогичных по эффективности американским. При этом надо понимать, что в России другие горно-геологические условия, и применить полностью зарубежные методы не удастся. Зато будет возможность получить собственные технологии, считает замминистра энергетики.

Просмотров:440 Переход к цифровой экономике связан напрямую с конкурентоспособностью, считает замминистра энергетики. Это процесс постоянный, поэтому кто будет делать все время шаг вперед, тот и будет получать максимальный эффект. Процессы актуальны и адекватны как для базовой генерации и магистральных энергосетей, так и для нефтегазовой сферы.За последние десять лет продуктивность бурения, то есть скорость и дебит при добыче сланцевой нефти за рубежом по разным формациям выросли в два-три раза. Процесс обновления неизбежен. Производить нефть не так сложно, делать это наиболее эффективно, не бояться конкуренции на рынке, в том числе ценовой, это то, чем, по мнению Текслера, нужно каждый день заниматься нефтяным компаниям.С этим напрямую связан вопрос применения цифровых технологий. Западная Сибирь ежегодно теряет в добыче по 4-5% в год, это падение необходимо замещать новыми технологиями и эффективными проектами. Основная задача нефтяников не в том, чтобы нарастить добычу, а в том, чтобы сделать ее максимально эффективной и для компаний, и для бюджета. «Цифра» должна помочь решению этой задачи.По программе импортозамещения ведется разработка собственных технологий освоения российских крупнейших месторождений, где есть трудноизвлекаемая нефть. Все нефтегазовые компании страны занимаются этим пока в тестовом режиме. По оценкам экспертов, даже полное обнуление налога на добычу полезных ископаемых, не дает эффективности проекту освоения месторождения, но тенденцию роста демонстрирует. Алексей Текслер уверен, что в ближайшие годы создастся необходимый набор технологий, аналогичных по эффективности американским. При этом надо понимать, что в России другие горно-геологические условия, и применить полностью зарубежные методы не удастся. Зато будет возможность получить собственные технологии, считает замминистра энергетики.