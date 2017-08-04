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4 августа 2017, 15:57



В Норильске мать продала новорожденную девочку малознакомому мужчине. Малышку с тяжелыми травмами доставили в больницу

По предварительной версии следствия, 03 августа 2017 года 43-летний житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил двухмесячной девочке тяжелые травмы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина, хоть и записан в документах как отец ребенка, таковым не является. Он проживает в квартире с девочкой без матери. В ходе допроса 26-летняя женщина рассказала о том, что приехала в Норильск с 4-летним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами. Взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина добровольно отдала ему новорожденную девочку, при этом записав его отцом, сообщается на сайте краевого следственного комитета.

Просмотров:643 03 августа 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение города Норильска с тяжелыми травмами доставлена 2-месячная девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».По предварительной версии следствия, 03 августа 2017 года 43-летний житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил двухмесячной девочке тяжелые травмы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина, хоть и записан в документах как отец ребенка, таковым не является. Он проживает в квартире с девочкой без матери.В ходе допроса 26-летняя женщина рассказала о том, что приехала в Норильск с 4-летним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами. Взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина добровольно отдала ему новорожденную девочку, при этом записав его отцом, сообщается на сайте краевого следственного комитета.