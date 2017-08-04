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4 августа 2017, 16:09



В Норильске раскрыли крупную кражу из гаража

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 46-летний житель Кайеркана ранее не имевший проблем с законом. Как выяснили полицейские, мужчина умышленно повредил замки и входные ворота в гараж, а через пару дней вернулся проверить, не восстановлены ли они. Обнаружив повреждения нетронутыми, злоумышленник похитил из помещения электрообогреватели, автозапчасти, предметы компьютерной техники и мебели. Подозреваемого задержали. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что решил воспользоваться чужим имуществом, посчитав, что гараж брошен хозяином. Украденное полицейские изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:563 В дежурную часть полиции от жителя района Кайеркан поступило сообщение о хищении имущества из его гаража. Ущерб потерпевший оценил на сумму 115 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 46-летний житель Кайеркана ранее не имевший проблем с законом.Как выяснили полицейские, мужчина умышленно повредил замки и входные ворота в гараж, а через пару дней вернулся проверить, не восстановлены ли они. Обнаружив повреждения нетронутыми, злоумышленник похитил из помещения электрообогреватели, автозапчасти, предметы компьютерной техники и мебели.Подозреваемого задержали. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что решил воспользоваться чужим имуществом, посчитав, что гараж брошен хозяином. Украденное полицейские изъяли и вернули законному владельцу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.