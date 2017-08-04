Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 17:50



«Горячая линия» вопросам качества детских удерживающих устройств работает в Норильске

В целях защиты своих прав потребители могут обратиться за консультацией в территориальный отдел по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а, или по телефону «горячей линии» 8 (3919) 46-90-83 в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).

Просмотров:402 В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске до 14 августа работает «горячая линия» по вопросам качества детских удерживающих устройств.В целях защиты своих прав потребители могут обратиться за консультацией в территориальный отдел по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а, или по телефону «горячей линии» 8 (3919) 46-90-83 в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).