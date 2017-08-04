Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 17:52



Норильские оперативники задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

Подозреваемый в совершении преступления в течение дежурных суток был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина. Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, поскольку изделия были изъяты оперативниками и возвращены в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ведется расследование. Подозреваемый заключен под стражу.

Просмотров:449 В дежурную часть полиции с сообщением об ограблении ломбарда обратилась его сотрудница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что за несколько минут до обращения сотрудницы учреждения в полицию, в ломбард забежал неизвестный, разбил витрину камнем, выхватил со стеллажей залоговые ювелирные изделия и скрылся. Заявительница сообщила полицейским, что для нее все произошло так внезапно, что она не успела разглядеть нападавшего. Материальный ущерб был оценен на сумму 73,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г Норильску.Подозреваемый в совершении преступления в течение дежурных суток был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина. Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, поскольку изделия были изъяты оперативниками и возвращены в ломбард.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ведется расследование. Подозреваемый заключен под стражу.