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4 августа 2017, 18:10



Награды героев теперь под стеклом. Первую экскурсию в новых стенах принял обновленный музей боевой славы «Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» Норильска

На новом месте, на втором этаже Молодежного центра разместились не только прежние тематические экспозиции. К стендам с экспонатами времен афганской войны и военных конфликтов на Северном Кавказе теперь добавились стеллажи, рассказывающие о Великой Отечественной войне. «Мы посчитали, что будет справедливо расширить нашу экспозицию тематикой Великой Отечественной. Тем более, что у нас теперь есть масса экспонатов норильского поискового отряда, каждый год выезжающего на места боев на поиски останков погибших солдат», - рассказывает первым экскурсантам из 38 школы председатель общественной организации союза ветеранов военных конфликтов Валерий Шабурин. В экспозиции музея образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении бойцов Советской армии во времена Великой Отечественной, афганской войны и современных военных конфликтов. Это, конечно, макеты вооружения или их выхолощенные образцы, не годные к применению. Есть среди экспонатов вещи и модели, стоявшие на вооружении германской армии, а также части оружия, найденные в местах боев поисковиками. Здесь же размещены копии боевых наград и нагрудных знаков, которыми удостаивались как солдаты Красной армии, так и бойцы в новейшей истории. Здесь же представлены личные вещи, образцы обмундирования и предметы быта солдат Советской армии – от медицинских препаратов армейской аптечки, фляжек и дембельских «дипломатов», до парашютов, походных обеденных приборов и радиостанций. По словам ветеранов боевых действий, открывавших экспозицию, здесь собраны не только копии, но и личные вещи, сохранившиеся у них самих и боевых товарищей, предоставленные в распоряжение музея: фотографии, письма домой, открытки родителям, даже осколки боеприпасов, оставленные на память. Особым и, по мнению присутствующих, лучшим подарком музею стала коллекция настоящих боевых наград, подаренная бывшим жителем нашего города, проживающим на материке. По словам его сына Евгения Поляшенко, отец собирал награды, скупая их порою вместе с документами у случайных людей, пытавшихся ради наживы выгодно продать чужие боевые нагрудные знаки. К коллекции наград отдельным подарком Поляшенко передал музею выведенную из боевого состояния «трехлинейку» - винтовку Мосина образца 1915 года с ремнем и оригинальным штыком.

Просмотров:411 Музей вновь открылся в Молодежном центре на улице Советской. Больше пятнадцати лет экспозиция, собираемая по крупицам норильскими винами-интернационалистами, переезжала с места на место, размещаясь сначала в административном здании стадиона «Заполярник», а потом из-за ремонтов в разных местах, искала пристанище в различных помещениях города, став в конце концов выездной.На новом месте, на втором этаже Молодежного центра разместились не только прежние тематические экспозиции. К стендам с экспонатами времен афганской войны и военных конфликтов на Северном Кавказе теперь добавились стеллажи, рассказывающие о Великой Отечественной войне.«Мы посчитали, что будет справедливо расширить нашу экспозицию тематикой Великой Отечественной. Тем более, что у нас теперь есть масса экспонатов норильского поискового отряда, каждый год выезжающего на места боев на поиски останков погибших солдат», - рассказывает первым экскурсантам из 38 школы председатель общественной организации союза ветеранов военных конфликтов Валерий Шабурин.В экспозиции музея образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении бойцов Советской армии во времена Великой Отечественной, афганской войны и современных военных конфликтов. Это, конечно, макеты вооружения или их выхолощенные образцы, не годные к применению. Есть среди экспонатов вещи и модели, стоявшие на вооружении германской армии, а также части оружия, найденные в местах боев поисковиками.Здесь же размещены копии боевых наград и нагрудных знаков, которыми удостаивались как солдаты Красной армии, так и бойцы в новейшей истории. Здесь же представлены личные вещи, образцы обмундирования и предметы быта солдат Советской армии – от медицинских препаратов армейской аптечки, фляжек и дембельских «дипломатов», до парашютов, походных обеденных приборов и радиостанций.По словам ветеранов боевых действий, открывавших экспозицию, здесь собраны не только копии, но и личные вещи, сохранившиеся у них самих и боевых товарищей, предоставленные в распоряжение музея: фотографии, письма домой, открытки родителям, даже осколки боеприпасов, оставленные на память.Особым и, по мнению присутствующих, лучшим подарком музею стала коллекция настоящих боевых наград, подаренная бывшим жителем нашего города, проживающим на материке. По словам его сына Евгения Поляшенко, отец собирал награды, скупая их порою вместе с документами у случайных людей, пытавшихся ради наживы выгодно продать чужие боевые нагрудные знаки. К коллекции наград отдельным подарком Поляшенко передал музею выведенную из боевого состояния «трехлинейку» - винтовку Мосина образца 1915 года с ремнем и оригинальным штыком.