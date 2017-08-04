Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 августа 2017, 18:21



206 тысяч рублей за 38 дней. Норильчане могут помочь жителям Дудинки собрать средства для регистрации рекорда России по самому массовому исполнению песни за Северным полярным кругом

Для официальной регистрации рекорда необходимо выполнить ряд условий, одним из которых является оплата услуг эксперта книги рекордов России, который приедет в Дудинку для мониторинга, зафиксирует количество людей, исполняющих песню, а затем подведет итоги, сообщается на официальном сайте Дудинки. Сбор средств начали еще 24 июля. 47 тысяч рублей внесли 44 спонсора. Для возможности регистрации осталось собрать 206 тысяч рублей за 38 дней. Каждый желающий может внести вклад в реализацию этой задумки. Стать соавтором рекорда, помочь Дудинке попасть в историю больших всероссийских достижений и прославить свой город можно, перейдя по ссылке: https://boomstarter.ru/projects/dudinkaDK/samyy_severnyy_gorod_zemli. Краудфандинговая площадка «Boomstarter» — интернет-платформе, где люди добровольно объединяют свои средства, чтобы поддержать усилия создателей интересных проектов. На «Boomstarter» всей страной собирали часть средств на съёмки известной российской кинопремьеры о советских героях «28 панфиловцев». Своих фанатов и спонсоров нашла группа Silenzium, которая на пожертвованные деньги снимает клип на рок-версию песни «Прекрасное далёко». Поддержку россиян получил и дизайнер рюкзака нового поколения «UNISHIFT» Антон Фролов.

Просмотров:442 Произведением для рекорда был выбран неофициальный гимн Дудинки «В синих южных морях», известный каждому северянину. Песне, музыку к которой написал Александр Шемряков, а слова — Александр Петренко, в 2017 году исполняется 50 лет. Местом для исполнения выбрана Набережная площадь, а днём — 16 сентября. Каждый дудинец и гость города может стать участником народного хора.Для официальной регистрации рекорда необходимо выполнить ряд условий, одним из которых является оплата услуг эксперта книги рекордов России, который приедет в Дудинку для мониторинга, зафиксирует количество людей, исполняющих песню, а затем подведет итоги, сообщается на официальном сайте Дудинки.Сбор средств начали еще 24 июля. 47 тысяч рублей внесли 44 спонсора. Для возможности регистрации осталось собрать 206 тысяч рублей за 38 дней. Каждый желающий может внести вклад в реализацию этой задумки. Стать соавтором рекорда, помочь Дудинке попасть в историю больших всероссийских достижений и прославить свой город можно, перейдя по ссылке: https://boomstarter.ru/projects/dudinkaDK/samyy_severnyy_gorod_zemli.Краудфандинговая площадка «Boomstarter» — интернет-платформе, где люди добровольно объединяют свои средства, чтобы поддержать усилия создателей интересных проектов. На «Boomstarter» всей страной собирали часть средств на съёмки известной российской кинопремьеры о советских героях «28 панфиловцев». Своих фанатов и спонсоров нашла группа Silenzium, которая на пожертвованные деньги снимает клип на рок-версию песни «Прекрасное далёко». Поддержку россиян получил и дизайнер рюкзака нового поколения «UNISHIFT» Антон Фролов.