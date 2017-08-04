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4 августа 2017, 18:24



Библиотекарь из Дудинки вошла в число победителей международного конкурса

Цель конкурса — стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к активному использованию новых технологий в образовательном процессе, представление и популяризация педагогического опыта работников образования, сообщается на официальном сайте Дудинки. Светлана Владимировна представила на конкурс сценарий экологического брэйн-ринга «Дом, в котором мы живем», основная задача которого знакомство детей с экологией и пропаганда природоохранных мероприятий. За материал, представленный на конкурс, Светлана Ясонова отмечена дипломом I степени. После 9 августа конкурсная работа библиотекаря из Дудинки будет доступна на сайте информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед».

Просмотров:397 Сотрудник библиотеки семейного чтения Дудинской ЦБС Светлана Ясонова стала одним из победителей в международном конкурсе «Сохраним природу — сохраним планету!», который проводился с июля по август 2017 года по инициативе редакции сетевого издания «Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» в рамках Года экологии.Цель конкурса — стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к активному использованию новых технологий в образовательном процессе, представление и популяризация педагогического опыта работников образования, сообщается на официальном сайте Дудинки.Светлана Владимировна представила на конкурс сценарий экологического брэйн-ринга «Дом, в котором мы живем», основная задача которого знакомство детей с экологией и пропаганда природоохранных мероприятий. За материал, представленный на конкурс, Светлана Ясонова отмечена дипломом I степени. После 9 августа конкурсная работа библиотекаря из Дудинки будет доступна на сайте информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед».