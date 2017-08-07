Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2017, 11:17



Фотоистория повторяется. После продолжительного перерыва в Норильске возобновил работу фотоклуб «Таймыр».

Ситуация с бурной творческой деятельностью и следующим за этим спадом в своей среде в общем-то не нова и даже закономерна. В Норильске несколько десятилетий назад существовал большой фотоклуб «69-я параллель», от которого в свою очередь отпочковалось новое сообщество с названием «Норильск». Все они, так или иначе, внесли свою профессиональную лепту в фотографическое творчество Заполярья, одним из результатов которого стало, например, открытие целого педагогического курса по детской фотографии в одной из школ Норильска. По словам нынешнего руководителя фотоклуба «Таймыр» Леонида Прядко, в духе времени новые приверженцы фотографии Большого Норильска теперь присутствуют практически во всех социальных сетях. Но собираются в том же месте - на последнем этаже Кирова, 14, в тот же самый день, по четвергам вечером. Вход в стены творческой лаборатории для людей, ищущих себя в фотографии, свободный.

Просмотров:141 В субботу в арт-резиденции прошла отчетная выставка фотоклуба. Экспозиция представлена семью авторами, которые выставили в общей сложности 80 работ в нескольких сериях. Тематика – от северных красот и промышленного производства до сугубо личных переживаний. После большого перерыва фотографии смотрелись свежими по той простой причине, что были представлены новыми авторами в новой обстановке.Ситуация с бурной творческой деятельностью и следующим за этим спадом в своей среде в общем-то не нова и даже закономерна. В Норильске несколько десятилетий назад существовал большой фотоклуб «69-я параллель», от которого в свою очередь отпочковалось новое сообщество с названием «Норильск». Все они, так или иначе, внесли свою профессиональную лепту в фотографическое творчество Заполярья, одним из результатов которого стало, например, открытие целого педагогического курса по детской фотографии в одной из школ Норильска.По словам нынешнего руководителя фотоклуба «Таймыр» Леонида Прядко, в духе времени новые приверженцы фотографии Большого Норильска теперь присутствуют практически во всех социальных сетях. Но собираются в том же месте - на последнем этаже Кирова, 14, в тот же самый день, по четвергам вечером. Вход в стены творческой лаборатории для людей, ищущих себя в фотографии, свободный.