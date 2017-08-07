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7 августа 2017, 12:30



«Норильские цитаты» от АНОД. PolArt-резиденция музея Норильска открывает второй творческий сезон проектом-победителем.

«Норильские цитаты» – проект о городском норильском фольклоре. Он подразумевает создание линейки футболок с текстовыми надписями-цитатами, отражающими характер норильчан, их отношение к жизни и самим себе. Творческая команда АНОД расскажет на презентации о своей идее и о том, как стать активным участником событий проекта. Кроме того, заинтересовавшуюся публику ждет мастер-класс по созданию «своей футболки», а также итоговая «большая стирка» – перформанс, в рамках которого будет предложено пересмотреть/«перестирать» свои взгляды на город, совместно поискать новые городские смыслы. Напомним, в рамках второй конкурсной кампании 2017 года PolArt-резиденция наряду с открытым российским конкурсом для художников и кураторов предложила дополнительную конкурсную программу для местного арт-сообщества. Цель обеих программ – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды. Шаг в виде «местной» программы был предпринят как ответ на настойчивые просьбы норильских художников о дополнительной поддержке идей местного сообщества. По результатам экспериментального и не совсем обычного для арт-резиденций конкурса от норильских художников к рассмотрению были приняты всего три заявки, которые соответствовали условиям и теме конкурса. При этом к российскому конкурсу демонстрируется очень высокий интерес - 30 заявок на одно место. Презентация проекта пройдет 8 августа в 18.30 в музейной PolArt-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).

Просмотров:122 Им стал проект «Норильские цитаты» ассоциации норильских дизайнеров (АНОД). Авторы получили грант на расходные материалы для реализации проекта, а также помещение студии-мастерской для работы и экспозиции.«Норильские цитаты» – проект о городском норильском фольклоре. Он подразумевает создание линейки футболок с текстовыми надписями-цитатами, отражающими характер норильчан, их отношение к жизни и самим себе. Творческая команда АНОД расскажет на презентации о своей идее и о том, как стать активным участником событий проекта. Кроме того, заинтересовавшуюся публику ждет мастер-класс по созданию «своей футболки», а также итоговая «большая стирка» – перформанс, в рамках которого будет предложено пересмотреть/«перестирать» свои взгляды на город, совместно поискать новые городские смыслы.Напомним, в рамках второй конкурсной кампании 2017 года PolArt-резиденция наряду с открытым российским конкурсом для художников и кураторов предложила дополнительную конкурсную программу для местного арт-сообщества. Цель обеих программ – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды. Шаг в виде «местной» программы был предпринят как ответ на настойчивые просьбы норильских художников о дополнительной поддержке идей местного сообщества. По результатам экспериментального и не совсем обычного для арт-резиденций конкурса от норильских художников к рассмотрению были приняты всего три заявки, которые соответствовали условиям и теме конкурса. При этом к российскому конкурсу демонстрируется очень высокий интерес - 30 заявок на одно место.Презентация проекта пройдет 8 августа в 18.30 в музейной PolArt-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).