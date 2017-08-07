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7 августа 2017, 12:45



Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего в районе Талнах.

Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:127 В субботу, 6 августа, в 2 часа ночи в районе дома № 12 на ул. Федоровского водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 29-летнюю девушку, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.