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7 августа 2017, 12:58



В Норильске сотрудники дорожной полиции вместе с инспекторами ПДН провели профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний пешеход».

При выявлении правонарушения со стороны юных участников движения стражи порядка проводили с ними разъясняющие беседы. Полицейские рассказывали ребятам о возможных последствиях нарушений, ответственности за данные правонарушения, приводили примеры, когда из-за невнимательности и неосмотрительности пешеходов страдали другие участники дорожного движения. Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминали своим подопечным также и о правилах поведения в общественных местах. Согласно статистике с начала этого года на улицах города сотрудники полиции выявили 22 несовершеннолетних участника дорожного движения, нарушивших ПДД, из них: 18 пешеходов; трое, не имея прав, управляли транспортными средствами; один был за рулем велосипеда.

Просмотров:122 В выходные дни в местах массового скопления детей и подростков сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний пешеход», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.При выявлении правонарушения со стороны юных участников движения стражи порядка проводили с ними разъясняющие беседы. Полицейские рассказывали ребятам о возможных последствиях нарушений, ответственности за данные правонарушения, приводили примеры, когда из-за невнимательности и неосмотрительности пешеходов страдали другие участники дорожного движения. Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминали своим подопечным также и о правилах поведения в общественных местах.Согласно статистике с начала этого года на улицах города сотрудники полиции выявили 22 несовершеннолетних участника дорожного движения, нарушивших ПДД, из них: 18 пешеходов; трое, не имея прав, управляли транспортными средствами; один был за рулем велосипеда.