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7 августа 2017, 14:44



В полет без страха. Как избавиться от аэрофобии, расскажут в норильском Молодежном центре.

Группа будет разделена по уровню готовности к интерактивной работе и готовности поделиться своими чувствами при остальных. За три часа каждый участник попробует разобраться в первопричинах формирования и развития страха перед полетами, откорректирует прошлый негативный опыт и поймет, как избавиться от переживаний. Работать с норильчанами будет молодой практикующий психотерапевт из Москвы Станислав Кочетков – выпускник МГУ, кандидат психологических наук, психолог ЦСКА. Посещение тренинга строго по спискам. Запись по телефону 36-36-62.

Просмотров:107 Бесплатный тренинг «Аэрофобия: как побороть свои страхи?» для норильчан старше 18 лет пройдет в Молодежном центре (Советская, 9) 11 августа с 18.00 до 21.00. Зал рассчитан на 50 человек. Сейчас на тренинг записались уже 16 человек в возрасте от 33 лет до 41 года.Группа будет разделена по уровню готовности к интерактивной работе и готовности поделиться своими чувствами при остальных. За три часа каждый участник попробует разобраться в первопричинах формирования и развития страха перед полетами, откорректирует прошлый негативный опыт и поймет, как избавиться от переживаний.Работать с норильчанами будет молодой практикующий психотерапевт из Москвы Станислав Кочетков – выпускник МГУ, кандидат психологических наук, психолог ЦСКА.Посещение тренинга строго по спискам. Запись по телефону 36-36-62.