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7 августа 2017, 15:25



Сегодня в Норильске очередной участок Ленинского проспекта перекрыли для движения транспорта. Начался второй этап ремонта дорожного полотна главной улицы города.

Напомним, ремонтные работы на Ленинском проспекте начались в конце мая и продлятся до середины сентября. Ремонт проспекта выполняется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногорода», затраты по которой составили 147 миллионов рублей. С мая по сентябрь предстоит заменить 57 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части центральной улицы города, весь бордюрный камень (поребрик), перестелить тротуарную плитку на площади 15 тысяч квадратных метров, заасфальтировать 10 тысяч квадратных метров тротуаров, выполнить уклоны для поверхностного отвода паводковых и ливневых вод. Следующее перекрытие проезжей части Ленинского проспекта намечено на 13 августа. Для движения автотранспорта будет закрыта часть улицы от Советской до перекрестка Ленинский проспект - Орджоникидзе.

Просмотров:104 Проезжую часть Ленинского проспекта от улицы Павлова до Советской перекрыли в связи с продолжающимися масштабными ремонтными работами по полной замене асфальтобетонного покрытия на четной и нечетной сторонах улицы. Движение городского маршрутного транспорта по Ленинскому проспекту осуществляется до перекрестка с улицей Советской, далее по ней автобусы выезжают на Комсомольскую и продолжают движение по своим маршрутам. Аналогично движение происходит и в обратном направлении: сначала по Комсомольской, а затем вниз по улице Советской и далее по Ленинскому проспекту. Как и планировалось, работы на этом участке Ленинского начались сегодня и продлятся до 12 августа включительно.Напомним, ремонтные работы на Ленинском проспекте начались в конце мая и продлятся до середины сентября. Ремонт проспекта выполняется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногорода», затраты по которой составили 147 миллионов рублей. С мая по сентябрь предстоит заменить 57 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части центральной улицы города, весь бордюрный камень (поребрик), перестелить тротуарную плитку на площади 15 тысяч квадратных метров, заасфальтировать 10 тысяч квадратных метров тротуаров, выполнить уклоны для поверхностного отвода паводковых и ливневых вод.Следующее перекрытие проезжей части Ленинского проспекта намечено на 13 августа. Для движения автотранспорта будет закрыта часть улицы от Советской до перекрестка Ленинский проспект - Орджоникидзе.