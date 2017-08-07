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7 августа 2017, 15:29



В одном из районов Норильска поселился «Полярный жираф».

Правда, столичные художники, которым фонд предложил поработать над проектом, сочли этот замысел сложным, и в результате питерский скульптор Константин Новиков изваял свой арт-объект, который установили во дворике талнахской библиотеки. Добрые читатели связали для жирафа теплый шарф, а креативные библиотекари вместе с горожанами устроили в его честь веселый праздник с играми, конкурсами и раздачей норильского мороженого. В празднике приняла участие и президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, которая в прошлом году прилетала и на открытие поэтической отопительной системы «Вечная теплота» на здании публичной библиотеки в Норильске. Напомним, что это проект по также трансформированному художниками фонда замыслу норильского библиотекаря Юлии Кох был среди первых, отмеченных жюри конкурса «Живая классика». Интересно, что талнахский жираф открывает серию жирафов на Таймыре. Через месяц, в середине сентября, один из портальных кранов в Дудинке планируют оформить в виде арт-инсталляции жирафа. В ночное время он будет подсвечиваться образами из легенд коренных народов Севера. Новый объект станет подарком к 80-летию Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и 350-летию столицы Таймыра.

Просмотров:98 Пятиметровый арт-объект родился благодаря успешному участию норильчан во всероссийском конкурсе идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Этот конкурс учрежден фондом «Живая классика» и проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и компании «Норникель». Идея арт-объекта «Полярный жираф», который стал финалистом конкурса «Литературный след», принадлежит заведующей сектором инновационно-методического отдела публичной библиотеки Елене Коваленко. Она вдохновилась образом жирафа из стихотворения известного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу…» и предложила сделать теплую остановку в виде жирафа с электронной библиотекой внутри.Правда, столичные художники, которым фонд предложил поработать над проектом, сочли этот замысел сложным, и в результате питерский скульптор Константин Новиков изваял свой арт-объект, который установили во дворике талнахской библиотеки. Добрые читатели связали для жирафа теплый шарф, а креативные библиотекари вместе с горожанами устроили в его честь веселый праздник с играми, конкурсами и раздачей норильского мороженого.В празднике приняла участие и президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, которая в прошлом году прилетала и на открытие поэтической отопительной системы «Вечная теплота» на здании публичной библиотеки в Норильске. Напомним, что это проект по также трансформированному художниками фонда замыслу норильского библиотекаря Юлии Кох был среди первых, отмеченных жюри конкурса «Живая классика».Интересно, что талнахский жираф открывает серию жирафов на Таймыре. Через месяц, в середине сентября, один из портальных кранов в Дудинке планируют оформить в виде арт-инсталляции жирафа. В ночное время он будет подсвечиваться образами из легенд коренных народов Севера. Новый объект станет подарком к 80-летию Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и 350-летию столицы Таймыра.