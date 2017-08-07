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7 августа 2017, 16:17



Жители Норильска приняли участие в увлекательной программе «На берегу загадочной реки» в столице Таймыра.

Праздник начался у известной скульптуры «Северная девушка». Артисты городского Дома культуры рассказали историю о девушке, ставшей прообразом героини скульптуры. По легенде в давние времена молодая красавица ждала на берегу Енисея своего возлюбленного купца Дудина, имя которого и носит столица Таймыра. Все участники праздника побывали и у другой скульптуры на Набережной площади - «Рыбака», созданной по эскизу дудинского художника Андрея Поротова. Здесь с гостями поделились секретами рыболовного искусства народов Севера и предложили самим побывать в роли рыбаков. Гости приняли участие и в различных конкурсах и викторинах, получив за правильные ответы памятные призы - магниты с изображением достопримечательностей Дудинки и ее природы. В следующую субботу, 12 августа, в Дудинке на Набережной площади состоится спортивная программа «Когда все вместе» - это заключительный этап фестиваля к 350-летию Дудинки «Папины дочки, мамины сыночки». А финал этого фестиваля - конкурс декоративно- прикладного искусства «Мастерская Заполярья» - назначен на 19 августа.

Просмотров:82 В минувшую субботу несколько машин норильских туристов специально приезжали на Набережную площадь Дудинки, чтобы увидеть программу «На берегу загадочной реки». Это было заключительное мероприятие культурно-познавательного проекта «Город, символы, люди», посвященного 350-летию Дудинки.Праздник начался у известной скульптуры «Северная девушка». Артисты городского Дома культуры рассказали историю о девушке, ставшей прообразом героини скульптуры. По легенде в давние времена молодая красавица ждала на берегу Енисея своего возлюбленного купца Дудина, имя которого и носит столица Таймыра.Все участники праздника побывали и у другой скульптуры на Набережной площади - «Рыбака», созданной по эскизу дудинского художника Андрея Поротова. Здесь с гостями поделились секретами рыболовного искусства народов Севера и предложили самим побывать в роли рыбаков. Гости приняли участие и в различных конкурсах и викторинах, получив за правильные ответы памятные призы - магниты с изображением достопримечательностей Дудинки и ее природы.В следующую субботу, 12 августа, в Дудинке на Набережной площади состоится спортивная программа «Когда все вместе» - это заключительный этап фестиваля к 350-летию Дудинки «Папины дочки, мамины сыночки». А финал этого фестиваля - конкурс декоративно- прикладного искусства «Мастерская Заполярья» - назначен на 19 августа.