Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2017, 16:30



«Заварка-фест» поможет маленькому норильчонку Максиму Пономареву пройти лечение. Благотворительный фестиваль состоится в эту субботу в Талнахе на площади Горняков.

Неравнодушные инициативные люди объединились, чтобы собрать средства для трехлетнего норильчанина Максима Пономарева, которому необходимо пройти дорогостоящий курс реабилитации. У мальчика ДЦП, и для очередного курса восстановительного лечения необходимо 125 тысяч рублей. В рамках программы фестиваля все желающие смогут потрогать руками, прокатиться и сделать фото на мототехнике; узнать больше о военном, спортивном снаряжении и вооружении, примерить его и сделать фото; познакомиться с парашютным и парусным спортом; почувствовать себя десантником, сидя в подвесной системе; посмотреть, потрогать, пощупать настоящие парашюты, паропланы и кайты; пострелять в зоне тира и поучаствовать в лазерной битве «Лазертаг»; прокатиться на велосипеде и роликовых коньках и сделать много интересных и познавательных открытий. На площадке «Папин гараж» сыновья и отцы смогут почувствовать себя автослесарями, заглянуть под капот автомобиля и разобраться в его устройстве. Девочки вместе с мамами научатся танцевать красивейшие восточные, индийские, латиноамериканские танцы и смогут принять участие в танцевальном флешмобе. А еще каждый пришедший на фестиваль сможет стать участником уникального открытого оркестра. Для этого необходимо прийти со своим инструментом или быть готовым петь. Подыграть и подпевать настоящим музыкантам и вокалистам смогут все желающие. Участие в «Заварке-фест» это не только возможность провести всей семьей яркий и запоминающийся день, но и узнать, что такое благотворительность и самим стать благотворителем, сделав взнос на выбранной площадке. Для ребятишек с ограниченными возможностями посещение площадок на фестивале бесплатное.

Просмотров:77 Уникальный фестивать состоится 12 августа с 15 до 19 часов. Участие в мероприятии примут байк-клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны Афганской войны, «Лига страйкбола», спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», казачество, региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», объединение «Молодые волонтеры Норильска», благотворительный фонд «69 параллель», норильские мастера рукоделия и музыканты.Неравнодушные инициативные люди объединились, чтобы собрать средства для трехлетнего норильчанина Максима Пономарева, которому необходимо пройти дорогостоящий курс реабилитации. У мальчика ДЦП, и для очередного курса восстановительного лечения необходимо 125 тысяч рублей.В рамках программы фестиваля все желающие смогут потрогать руками, прокатиться и сделать фото на мототехнике; узнать больше о военном, спортивном снаряжении и вооружении, примерить его и сделать фото; познакомиться с парашютным и парусным спортом; почувствовать себя десантником, сидя в подвесной системе; посмотреть, потрогать, пощупать настоящие парашюты, паропланы и кайты; пострелять в зоне тира и поучаствовать в лазерной битве «Лазертаг»; прокатиться на велосипеде и роликовых коньках и сделать много интересных и познавательных открытий.На площадке «Папин гараж» сыновья и отцы смогут почувствовать себя автослесарями, заглянуть под капот автомобиля и разобраться в его устройстве. Девочки вместе с мамами научатся танцевать красивейшие восточные, индийские, латиноамериканские танцы и смогут принять участие в танцевальном флешмобе. А еще каждый пришедший на фестиваль сможет стать участником уникального открытого оркестра. Для этого необходимо прийти со своим инструментом или быть готовым петь. Подыграть и подпевать настоящим музыкантам и вокалистам смогут все желающие.Участие в «Заварке-фест» это не только возможность провести всей семьей яркий и запоминающийся день, но и узнать, что такое благотворительность и самим стать благотворителем, сделав взнос на выбранной площадке. Для ребятишек с ограниченными возможностями посещение площадок на фестивале бесплатное.