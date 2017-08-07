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7 августа 2017, 17:17



В Норильске будут судить уборщицу одного из предприятий за кражу телефона из раздевалки

Как выяснили полицейские, работник одного из предприятий Норильска в свой выходной день решил посетить рабочую баню, а по пути домой обнаружил пропажу телефона стоимостью около 5 тысяч рублей. Зная, что за пределы помывочной он не выходил и не пересекался с коллегами, мужчина вернулся, осмотрел раздевалку и расспросил о возможной находке сотрудницу, занимавшуюся уборкой помещения. Женщина заявила, что ничего не находила. Мужчина попросил уборщицу в случае обнаружения средства связи сообщить ему, и после нескольких дней безрезультатных самостоятельных поисков обратился в полицию. Стражи порядка в ходе расследования установили, что телефон похитила именно 40-летняя ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности уборщица предприятия. Подозреваемая вставила в чужой телефон свою сим-карту и пользовалась им, а на неоднократные вопросы хозяина отвечала, что ничего не находила. Полицейские изъяли у женщины похищенное средство связи и вернули его владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:6 В дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже телефона из раздевалки предприятия от его работникаКак выяснили полицейские, работник одного из предприятий Норильска в свой выходной день решил посетить рабочую баню, а по пути домой обнаружил пропажу телефона стоимостью около 5 тысяч рублей.Зная, что за пределы помывочной он не выходил и не пересекался с коллегами, мужчина вернулся, осмотрел раздевалку и расспросил о возможной находке сотрудницу, занимавшуюся уборкой помещения. Женщина заявила, что ничего не находила. Мужчина попросил уборщицу в случае обнаружения средства связи сообщить ему, и после нескольких дней безрезультатных самостоятельных поисков обратился в полицию.Стражи порядка в ходе расследования установили, что телефон похитила именно 40-летняя ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности уборщица предприятия. Подозреваемая вставила в чужой телефон свою сим-карту и пользовалась им, а на неоднократные вопросы хозяина отвечала, что ничего не находила. Полицейские изъяли у женщины похищенное средство связи и вернули его владельцу.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.