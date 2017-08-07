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7 августа 2017, 17:27



Житель одного из районов Норильска предстанет перед судом за кражу холодильника, телевизора и породистой кошки.

Под подозрение в совершении кражи попал 28-летний молодой человек, арендующий квартиру на одной лестничной клетке с заявительницей. Как установили стражи порядка, кошка выбежала на лестничную клетку незаметно для хозяев, которые разговаривали с гостем при открытой двери. Несколько минут спустя их сосед заметил животное, которое просилось в хозяйскую квартиру, царапая дверь. Злоумышленник разбирался в породах кошек и, осознавая, что животное стоит немалых денег, решил его продать. Пока хозяева безрезультатно разыскивали свою потеряшку, обращаясь за помощью в том числе и к ее похитителю, последний обзванивал своих знакомых с предложением о продаже животного. Когда покупатель был найден, он отдал ему кошку, условившись, что при ее адаптации в новой семье он получит 10 тысяч рублей. Заполучить «выручку» злоумышленник не успел, поскольку был приглашен на беседу к участковому, где признался в совершенной краже. Похищенное животное полицейские вернули законным владельцам. В отношении 28-летнего ранее не имевшего проблем с законом жителя Кайеркана было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». По окончании расследования дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В это же время в полицию поступило сообщение от хозяйки квартиры, в которой проживал фигурант направленного в суд уголовного дела. Как выяснили полицейские, норильчанка, сдающая свою жилплощадь в аренду, около полугода проживала в другом городе, а по возвращении обнаружила пропажу холодильника и телевизора общей стоимостью 80 тысяч рублей. Полицейские установили, что эту кражу также совершил уже знакомый им злоумышленник. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное подозреваемый успел продать, однако полицейские разыскали и изъяли бытовую технику.

Просмотров:170 В дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась 36-летняя жительница района Кайеркан с сообщением о том, что у нее похищена племенная кошка бенгальской породы с родословной, которую хозяйка приобрела годом ранее в питомнике за 60 тысяч рублей.Под подозрение в совершении кражи попал 28-летний молодой человек, арендующий квартиру на одной лестничной клетке с заявительницей.Как установили стражи порядка, кошка выбежала на лестничную клетку незаметно для хозяев, которые разговаривали с гостем при открытой двери. Несколько минут спустя их сосед заметил животное, которое просилось в хозяйскую квартиру, царапая дверь. Злоумышленник разбирался в породах кошек и, осознавая, что животное стоит немалых денег, решил его продать. Пока хозяева безрезультатно разыскивали свою потеряшку, обращаясь за помощью в том числе и к ее похитителю, последний обзванивал своих знакомых с предложением о продаже животного. Когда покупатель был найден, он отдал ему кошку, условившись, что при ее адаптации в новой семье он получит 10 тысяч рублей. Заполучить «выручку» злоумышленник не успел, поскольку был приглашен на беседу к участковому, где признался в совершенной краже. Похищенное животное полицейские вернули законным владельцам.В отношении 28-летнего ранее не имевшего проблем с законом жителя Кайеркана было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». По окончании расследования дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В это же время в полицию поступило сообщение от хозяйки квартиры, в которой проживал фигурант направленного в суд уголовного дела. Как выяснили полицейские, норильчанка, сдающая свою жилплощадь в аренду, около полугода проживала в другом городе, а по возвращении обнаружила пропажу холодильника и телевизора общей стоимостью 80 тысяч рублей.Полицейские установили, что эту кражу также совершил уже знакомый им злоумышленник. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное подозреваемый успел продать, однако полицейские разыскали и изъяли бытовую технику.