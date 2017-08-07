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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:05 Избирательная комиссия Норильска зарегистрировала общетерриториальный список кандидатов партии «Зеленые».
18:40 Машинка не требуется, но от помощи не откажутся. Главврач детской больницы Норильска прокомментировал информацию, прошедшую в соцсетях.
18:23 На Таймыре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира.
17:27 Житель одного из районов Норильска предстанет перед судом за кражу холодильника, телевизора и породистой кошки.
17:17 В Норильске будут судить уборщицу одного из предприятий за кражу телефона из раздевалки.
16:30 «Заварка-фест» поможет маленькому норильчонку Максиму Пономареву пройти лечение. Благотворительный фестиваль состоится в эту субботу в Талнахе на площади Горняков.
16:17 Жители Норильска приняли участие в увлекательной программе «На берегу загадочной реки» в столице Таймыра.
15:29 В одном из районов Норильска поселился «Полярный жираф».
15:25 Сегодня в Норильске очередной участок Ленинского проспекта перекрыли для движения транспорта. Начался второй этап ремонта дорожного полотна главной улицы города.
14:44 В полет без страха. Как избавиться от аэрофобии, расскажут в норильском Молодежном центре.
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