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7 августа 2017, 18:23



На Таймыре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира.

К празднику в поселке развернули национальное подворье – установили чумы, символизирующие коренные таймырские этносы. Здесь гостей праздника знакомили с культурой и бытом таймырских народов, угощали блюдами национальной кухни. Работала в Тухарде и торговая ярмарка. Праздничную атмосферу создавали артисты Центра народного творчества и культурных инициатив из Караула. Порадовала северян в этот день и теплая солнечная погода, а завершились народные гулянья дискотекой. 8 августа эстафету праздничных мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов мира, примет поселок Воронцово сельского поселения Караул. Культработники подготовили для сельчан концертную программу под названием «Край родимый, край родной». А лучшие хозяйки Воронцово смогут посоревноваться в кулинарном мастерстве конкурса традиционных блюд народов Севера «Приглашение в чум». Череда праздничных торжеств продолжится 9 августа в поселках муниципального образования город Дудинка - Хантайском Озере, Усть-Аваме, Потапово, Левенских Песках. Во всех остальных населенных пунктах Таймыра народные гулянья в честь Международного дня коренных народов мира пройдут 12 августа.

Просмотров:154 Старт череде народных гуляний, посвященных Международному дню коренных народов мира, на Таймыре был дан 5 августа в поселке Тухард сельского поселения Караул, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.К празднику в поселке развернули национальное подворье – установили чумы, символизирующие коренные таймырские этносы. Здесь гостей праздника знакомили с культурой и бытом таймырских народов, угощали блюдами национальной кухни. Работала в Тухарде и торговая ярмарка. Праздничную атмосферу создавали артисты Центра народного творчества и культурных инициатив из Караула. Порадовала северян в этот день и теплая солнечная погода, а завершились народные гулянья дискотекой.8 августа эстафету праздничных мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов мира, примет поселок Воронцово сельского поселения Караул. Культработники подготовили для сельчан концертную программу под названием «Край родимый, край родной». А лучшие хозяйки Воронцово смогут посоревноваться в кулинарном мастерстве конкурса традиционных блюд народов Севера «Приглашение в чум».Череда праздничных торжеств продолжится 9 августа в поселках муниципального образования город Дудинка - Хантайском Озере, Усть-Аваме, Потапово, Левенских Песках. Во всех остальных населенных пунктах Таймыра народные гулянья в честь Международного дня коренных народов мира пройдут 12 августа.