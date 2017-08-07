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7 августа 2017, 18:40



Машинка не требуется, но от помощи не откажутся. Главврач детской больницы Норильска прокомментировал информацию, прошедшую в соцсетях.

«Действительно, в одном из отделений, а именно в отделении сестринского ухода детской больницы, вышла из строя одна из стиральных машин. Сломанную мы списываем, вторая стиральная машина исправна и работает. Детские вещи никто вручную не стирает. Речи о ручной стирке вообще не идет. Даже если вдруг сломается еще одна машина, что мало вероятно, то у нас в целом по учреждению имеется порядка десяти стиральных машин, а значит, есть некий запас прочности. Кроме того, у нас заключен договор с городской больницей № 1, и постельное белье мы отправляем в прачечную этого лечебного учреждения», - рассказал Игорь Зайчик. Более того, ни главврачу, ни сотрудникам детской городской больницы никто из инициативных граждан не звонил и ничего по данной ситуации не уточнял, отметил Игорь Зайчик. Что касается непосредственно помощи детям из сестринского отделения, то помощь должна быть целевой и конкретной. Хорошо было бы свою инициативу согласовать с руководителем учреждения. «Если у кого-то из горожан возникает желание помочь, то они могут связаться со мной лично и обсудить, какая конкретно помощь требуется нашему учреждению и детям. Телефон приемной 34-68-07. Часы работы с 9 до 17, перерыв с 13 до 14. Я должен понимать, хочет ли человек оказать разовую помощь или есть какая-то инициативная группа со своими идеями, например, по организации досуга ребятишек, находящихся у нас на лечении. Кроме того, такие согласования помогут исключить долю мошеннических действий», - акцентирует внимание главврач учреждения. Игорь Леонидович пояснил, что список потребностей детской городской больницы не ограничивается только отделением сестринского ухода и покупкой памперсов и шампуней для ребятишек-отказничков. Хотя и эта помощь важна. Помогать можно по-разному, например, освежить краску на оборудовании детской игровой площадки, которая находится на территории больницы или сделать косметический ремонт в одном из помещений лечебного учреждения. Есть потребность и в обустройстве видеозон для детворы, а для этого нужны недорогие телевизоры. В таких зонах можно будет организовывать просмотры мультфильмов. Еще одна мечта главного врача, а точнее желание сделать книжки-памятки для родителей новорожденных, которые выписались из родильного дома и по ряду обстоятельств попали в детскую городскую больницу. Это будут советы по уходу за малышами первого года жизни. Некоторые наработки в этом направлении у медперсонала детской больницы уже есть. Предполагается, что в этой книжке будет собрана вся необходимая справочная информация, включая и фамилии, имена и отчества лечащих врачей, а также необходимые телефоны. «Помощь может быть любой и любые идеи по поводу того, как сделать пребывание детей в больнице или поликлинике максимально комфортным, приветствуются. Главное, чтобы я как руководитель знал и понимал, кто и как нам планирует помочь», - резюмировал Игорь Зайчик.

Просмотров:171 В норильских соцсетях прошла информация о том, что в детской городской больнице сломалась стиральная машинка и сотрудники вынуждены стирать одежду детям на руках. Инициаторы рассылки сообщали о том, что примут в дар стиральную машину для лечебного учреждения. О том, действительно ли возникла такая проблема и стоит ли бить тревогу, мы узнали непосредственно от главного врача межрайонной детской больницы Игоря Зайчика.«Действительно, в одном из отделений, а именно в отделении сестринского ухода детской больницы, вышла из строя одна из стиральных машин. Сломанную мы списываем, вторая стиральная машина исправна и работает. Детские вещи никто вручную не стирает. Речи о ручной стирке вообще не идет. Даже если вдруг сломается еще одна машина, что мало вероятно, то у нас в целом по учреждению имеется порядка десяти стиральных машин, а значит, есть некий запас прочности. Кроме того, у нас заключен договор с городской больницей № 1, и постельное белье мы отправляем в прачечную этого лечебного учреждения», - рассказал Игорь Зайчик.Более того, ни главврачу, ни сотрудникам детской городской больницы никто из инициативных граждан не звонил и ничего по данной ситуации не уточнял, отметил Игорь Зайчик.Что касается непосредственно помощи детям из сестринского отделения, то помощь должна быть целевой и конкретной. Хорошо было бы свою инициативу согласовать с руководителем учреждения.«Если у кого-то из горожан возникает желание помочь, то они могут связаться со мной лично и обсудить, какая конкретно помощь требуется нашему учреждению и детям. Телефон приемной 34-68-07. Часы работы с 9 до 17, перерыв с 13 до 14. Я должен понимать, хочет ли человек оказать разовую помощь или есть какая-то инициативная группа со своими идеями, например, по организации досуга ребятишек, находящихся у нас на лечении. Кроме того, такие согласования помогут исключить долю мошеннических действий», - акцентирует внимание главврач учреждения.Игорь Леонидович пояснил, что список потребностей детской городской больницы не ограничивается только отделением сестринского ухода и покупкой памперсов и шампуней для ребятишек-отказничков. Хотя и эта помощь важна. Помогать можно по-разному, например, освежить краску на оборудовании детской игровой площадки, которая находится на территории больницы или сделать косметический ремонт в одном из помещений лечебного учреждения.Есть потребность и в обустройстве видеозон для детворы, а для этого нужны недорогие телевизоры. В таких зонах можно будет организовывать просмотры мультфильмов.Еще одна мечта главного врача, а точнее желание сделать книжки-памятки для родителей новорожденных, которые выписались из родильного дома и по ряду обстоятельств попали в детскую городскую больницу. Это будут советы по уходу за малышами первого года жизни. Некоторые наработки в этом направлении у медперсонала детской больницы уже есть. Предполагается, что в этой книжке будет собрана вся необходимая справочная информация, включая и фамилии, имена и отчества лечащих врачей, а также необходимые телефоны.«Помощь может быть любой и любые идеи по поводу того, как сделать пребывание детей в больнице или поликлинике максимально комфортным, приветствуются. Главное, чтобы я как руководитель знал и понимал, кто и как нам планирует помочь», - резюмировал Игорь Зайчик.