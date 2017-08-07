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7 августа 2017, 19:05



Избирательная комиссия Норильска зарегистрировала общетерриториальный список кандидатов партии «Зеленые».

Всего свои кандидатуры на выборы в местный городской совет представили шесть партий. «Зеленые» - новички на политической арене Норильска, они входят в региональное отделение Российской экологической партии «Зеленые», которую в крае возглавляет Сергей Шахматов. Он, собственно, и присутствовал на регистрации норильских борцов в вопросах экологии. Новичком является и "Партия Великое Отечество». На прошедших выборах в Госдуму им было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов. На 10 августа назначена жеребьевка между кандидатами и партиями по распределению площадей в муниципальной газете, к этому времени должно быть известно точное количество кандидатов.

Просмотров:159 «Зеленые» в установленный срок предоставили в ТИК нужное количество подписей вместе с другими документами. ТИК проверил достоверность собранных ими подписей и принял решение о регистрации списка «Зеленых». Таким образом, к настоящему моменту свои списки зарегистрировали четыре партии - «ЕР», «СР», КПРФ и «Зеленые». Еще по двум партиям избирательная комиссия примет решение в ближайшее время.Всего свои кандидатуры на выборы в местный городской совет представили шесть партий. «Зеленые» - новички на политической арене Норильска, они входят в региональное отделение Российской экологической партии «Зеленые», которую в крае возглавляет Сергей Шахматов. Он, собственно, и присутствовал на регистрации норильских борцов в вопросах экологии. Новичком является и "Партия Великое Отечество». На прошедших выборах в Госдуму им было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов.На 10 августа назначена жеребьевка между кандидатами и партиями по распределению площадей в муниципальной газете, к этому времени должно быть известно точное количество кандидатов.