Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2017, 10:23



Норильск примет участие в установлении мирового рекорда. Город вновь присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику

2017 год в нашей стране объявлен Годом Экологии. Участники общественного движения «Зеленая Россия» приглашают всех россиян выйти на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и провести генеральную уборку в своем городе, поселке, во дворе своего дома, на предприятии, в школе…или собраться дружной компанией в самых любимых местах отдыха и там навести порядок после жаркого лета! Торжественный старт нашего субботника инициаторы наметили на 2 сентября. «По всей стране от Сахалина до Калининграда каждый может выйти и на деле, а не на словах позаботиться о родной природе! Приходите семьями, с детьми! Самый лучший урок для детей – это личный пример взрослых!», - говорится в обращении «Зеленой России». Предстоящий субботник организаторы позиционируют, как праздник, как отличное настроение, как интересные занятия и эко-уроки для детей. Как пройдет субботник на каждой территории нашей необъятной родины, зависит от организаторов на местах. Это может быть и духовой оркестр на открытии, и вкусная каша из полевой кухни, и конкурсы с розыгрышем призов и подарков для самых активных участников. И, самое главное, участие в субботнике для каждого россиянина будет поводом рассказать всем: «Я принимал участие в установлении мирового рекорда и без меня в Книге рекордов Гиннеса не было бы этой записи!» В субботнике можно принять участие в любой день со 2 по 30 сентября и прислать в оргкомитет субботника отчет о количестве участников, небольшой рассказ о том, кто, где и когда проводил его, что в рамках субботника было сделано, а также, выслать фото-видео материалы. Организаторы мероприятия обещают, что расскажем всем о замечательных делах на страницах своего сайта и в соцсетях! Также в рамках подготовки к проведению субботника объявлено множество конкурсов: 1. Самое массовое участие регионов в субботнике 2. Лучшая пресс-служба 3. Лучший эко-репортаж 4. Лучший сценарий проведения субботника 5. Фотоконкурс «Наша Маша лучше всех!» Ознакомиться с положениями и правилами проведения конкурсов, а также прислать заявки на участие и конкурсные работы можно на сайте www.genyborka.ru в разделе «Конкурсы». Награждение победителей пройдет в декабре во время вручения Ежегодной национальной премии «Экологический Оскар»! В Норильске провести эко субботник «Зеленая Россия» планируется в начале сентября.

Просмотров:70 В этом году Норильск вновь примет участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Организатор субботника ОЭОД «Зеленая Россия» планирует подать заявку на регистрацию рекорда по количеству участников субботника в Книгу рекордов Гиннеса.2017 год в нашей стране объявлен Годом Экологии. Участники общественного движения «Зеленая Россия» приглашают всех россиян выйти на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и провести генеральную уборку в своем городе, поселке, во дворе своего дома, на предприятии, в школе…или собраться дружной компанией в самых любимых местах отдыха и там навести порядок после жаркого лета!Торжественный старт нашего субботника инициаторы наметили на 2 сентября. «По всей стране от Сахалина до Калининграда каждый может выйти и на деле, а не на словах позаботиться о родной природе! Приходите семьями, с детьми! Самый лучший урок для детей – это личный пример взрослых!», - говорится в обращении «Зеленой России».Предстоящий субботник организаторы позиционируют, как праздник, как отличное настроение, как интересные занятия и эко-уроки для детей.Как пройдет субботник на каждой территории нашей необъятной родины, зависит от организаторов на местах. Это может быть и духовой оркестр на открытии, и вкусная каша из полевой кухни, и конкурсы с розыгрышем призов и подарков для самых активных участников. И, самое главное, участие в субботнике для каждого россиянина будет поводом рассказать всем: «Я принимал участие в установлении мирового рекорда и без меня в Книге рекордов Гиннеса не было бы этой записи!»В субботнике можно принять участие в любой день со 2 по 30 сентября и прислать в оргкомитет субботника отчет о количестве участников, небольшой рассказ о том, кто, где и когда проводил его, что в рамках субботника было сделано, а также, выслать фото-видео материалы. Организаторы мероприятия обещают, что расскажем всем о замечательных делах на страницах своего сайта и в соцсетях!Также в рамках подготовки к проведению субботника объявлено множество конкурсов:1. Самое массовое участие регионов в субботнике2. Лучшая пресс-служба3. Лучший эко-репортаж4. Лучший сценарий проведения субботника5. Фотоконкурс «Наша Маша лучше всех!»Ознакомиться с положениями и правилами проведения конкурсов, а также прислать заявки на участие и конкурсные работы можно на сайте www.genyborka.ru в разделе «Конкурсы».Награждение победителей пройдет в декабре во время вручения Ежегодной национальной премии «Экологический Оскар»!В Норильске провести эко субботник «Зеленая Россия» планируется в начале сентября.