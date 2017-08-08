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8 августа 2017, 10:51

В Москве в парке «Останкино» генеральный партнер Зимней универсиады 2019 года компания «Норникель» зажгла символический огонь студенческих Игр


В честь зажжения символического огня универсиады, в шатре «U-Nickel sport point» московского парка «Останкино» прошел яркий спортивный праздник под девизом «Творим историю побед!».
«Мы считаем, что Универсиада 2019 года в Красноярске для компании «Норникель» - большой шанс поддержать нашу молодежь таким образом, чтобы они запомнили это на всю жизнь, чтобы пронесли это через годы и помнили, как было тепло и хорошо в солнечном, но снежном городе Красноярске при проведении Универсиады. Мы желаем молодежи и нам - хороших впечатлений, прекрасных друзей и больших спортивных достижений», отметила на церемонии открытия вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.
Москвичи и гости столицы, пришедшие в этот день в парк Останкино, пообщались с известными спортсменами, олимпийскими чемпионами Светланой Мастерковой, Еленой Замолодчиковой, Екатериной Бобровой и Сергеем Таракановым. А также приняли участие в мастер-классах, викторинах, мини-турнирах по футболу, хоккею и керлингу, состязаниях по кинект-лыжам. С помощью специального оборудования в шатре «U-Nickel sport point» можно было «прокатиться» на аттракционе «Родельбан», «спуститься» в шахту настоящего рудника и «подняться» по канатной дороге вдоль горнолыжных трасс, сообщает НИА-Красноярск.
Руководитель постоянного представительства Красноярского края при Правительстве Российской Федерации Елена Шамахова подчеркнула, что Универсиада сплотила вокруг себя тысячи красноярцев, которые занимаются и подготовкой, и вносят предложения, как изменить свой родной город, чтобы достойно встретить гостей. «Я убеждена, что Универсиада будет тем местом, где люди обретут новых друзей.
«Это будет место великих побед, место концентрации энергии и свершений. Все люди сегодня в Красноярске живут этим будущим событием. Для нас красноярцев – это этап развития нашего города, это обновленное будущее, это причастность к уникальному событию спортивного мира», - сказала Елена Шамахова.
В ходе праздничного события состоялся телемост с Красноярском, участники которого обменялись впечатлениями о предстоящих студенческих играх. Генеральный директор исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 в Красноярске Максим Уразов пригласил всех присутствующих на празднике гостей внести свой вклад в подготовку Универсиады, стать волонтерами, приехать на Всемирные зимние студенческие игры и посетить замечательный сибирский город Красноярск. Он также поблагодарил компанию «Норникель» за огромный вклад и в развитие Красноярского края, и в поддержку Универсиады.

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