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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:23 Норильские художники могут присоединиться к всероссийской акции. Картина красноярского художника о войне - в постоянной экспозиции в городе-герое Волгограде
10:51 В Москве в парке «Останкино» генеральный партнер Зимней универсиады 2019 года компания «Норникель» зажгла символический огонь студенческих Игр
10:23 Норильск примет участие в установлении мирового рекорда. Город вновь присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику
19:05 Избирательная комиссия Норильска зарегистрировала общетерриториальный список кандидатов партии «Зеленые».
18:40 Машинка не требуется, но от помощи не откажутся. Главврач детской больницы Норильска прокомментировал информацию, прошедшую в соцсетях.
18:23 На Таймыре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира.
17:27 Житель одного из районов Норильска предстанет перед судом за кражу холодильника, телевизора и породистой кошки.
17:17 В Норильске будут судить уборщицу одного из предприятий за кражу телефона из раздевалки.
16:30 «Заварка-фест» поможет маленькому норильчонку Максиму Пономареву пройти лечение. Благотворительный фестиваль состоится в эту субботу в Талнахе на площади Горняков.
16:17 Жители Норильска приняли участие в увлекательной программе «На берегу загадочной реки» в столице Таймыра.
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