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8 августа 2017, 11:23



Норильские художники могут присоединиться к всероссийской акции. Картина красноярского художника о войне - в постоянной экспозиции в городе-герое Волгограде

Проект «Историческая память» создан по инициативе партии «Единая Россия», его цель - сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне через работы живописцев разных национальностей, очевидцев событий тех дней и художников послевоенного времени. Когда коллекция будет собрана, организаторы создадут постоянно действующую экспозицию в городе-герое Волгограде. Временно все работы будут размещены в коллекции Музейно-выставочного центра Красноармейского района Волгограда для последующего создания выставки с демонстрацией ее в музеях Российской Федерации. По словам художника из Красноярского края Максима Руднева, чья работа также войдет в эту коллекцию, тема Великой Отечественной войны волновала его с детства. И в годы учебы в Новоалтайском художественном училище большое влияние оказал его преподаватель Ильбек Хайрулинов, который и сам стал участником акции с работой «Давай закурим. Берлин 1945 год». В Красноярске в праздник 87-ой годовщины Воздушно-десантных войск на Мемориале Победы состоялась торжественная передача картины Максима Руднева в музей города Волгограда. В проекте, который дает возможность разным регионам объединить свое культурное наследие на тему Великой Отечественной войны, уже приняли участие художники из Дагестана, Кабардино-Балкария, Азербайджана, Калмыкии, Крыма, Пермского, Алтайского края и Ставропольского края, из Севастополя. Планируется, что выставка станет важным событием в преддверии 75-летия Великой Победы.

Просмотров:13 Член Красноярской региональной организации Союза художников России Максим Руднев стал участником акции «Война на холсте - как память поколений», организованной в рамках проекта «Историческая память». Его работа «Атака» будет направлена в дар городу-герою Волгограду.Проект «Историческая память» создан по инициативе партии «Единая Россия», его цель - сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне через работы живописцев разных национальностей, очевидцев событий тех дней и художников послевоенного времени. Когда коллекция будет собрана, организаторы создадут постоянно действующую экспозицию в городе-герое Волгограде.Временно все работы будут размещены в коллекции Музейно-выставочного центра Красноармейского района Волгограда для последующего создания выставки с демонстрацией ее в музеях Российской Федерации.По словам художника из Красноярского края Максима Руднева, чья работа также войдет в эту коллекцию, тема Великой Отечественной войны волновала его с детства. И в годы учебы в Новоалтайском художественном училище большое влияние оказал его преподаватель Ильбек Хайрулинов, который и сам стал участником акции с работой «Давай закурим. Берлин 1945 год».В Красноярске в праздник 87-ой годовщины Воздушно-десантных войск на Мемориале Победы состоялась торжественная передача картины Максима Руднева в музей города Волгограда.В проекте, который дает возможность разным регионам объединить свое культурное наследие на тему Великой Отечественной войны, уже приняли участие художники из Дагестана, Кабардино-Балкария, Азербайджана, Калмыкии, Крыма, Пермского, Алтайского края и Ставропольского края, из Севастополя. Планируется, что выставка станет важным событием в преддверии 75-летия Великой Победы.