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8 августа 2017, 11:35

Старт после отпуска. Сегодня МФК «Норильский никель» проведет тренировочную игру с чемпионом Армении.


Первым соперником в списке контрольных матчей у «Норильского никеля» станет сильнейший клуб Армении - ереванский «Лео», сообщает пресс-атташе клуба Андрей Деганов.
В прошлом сезоне «Лео» впервые в своей истории выиграл национальный чемпионат. Примечательно, финал против «Чарбаха» получился весьма драматичным. Исход серии до двух побед решился в третьей игре. Основное время завершилось со счетом 7:7, а в серии пенальти точнее были игроки «Лео». Добавим, что по ходу регулярного чемпионата команда потерпела лишь одно поражение при одной ничьей и двенадцати победах.
Рубен Назаретьян, спортивный директор МФК «Лео»: «Нам предстоит играть с очень сильным соперником. На данный момент «Лео» готовится к выступлению в Кубке УЕФА. Поэтому решили, что «Норильский никель» - подходящий для подготовки клуб по силам и амбициям. В дальнейшем надеемся на сотрудничество, и, вполне вероятно, что мы пригласим «Норильский никель» на игры в Ереван».
Игроки «Норильского никеля» тоже готовятся к встрече и проводят интенсивные тренировки.

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