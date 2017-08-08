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8 августа 2017, 12:12



Геоэкологическое обследование Земли Франца-Иосифа определит объем оставшегося экологического ущерба этой арктической территории.

В этом году для уточнения объема загрязнения на архипелаге Земля Франца-Иосифа проведут геоэкологическое обследования территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова. «Сейчас ведутся работы на островах Земля Александры, Греэм-Белл, должны начаться на острове Хейса. В этом году будет проведено геоэкологическое обследование территории, которое позволит установить объем оставшегося экологического ущерба», — сказал Кирилов. Плановый показатель очистки Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) на 2017 год — 8 тысяч тонн. Всего с территории парка за период с 2012 по 2017 год вывезли около 50 тысяч тонн мусора. Он заявил, что в этом году работы осложнены неблагоприятной метео- и ледовой обстановкой на ЗФИ. «Лето на архипелаге запаздывает на 1—1,5 месяца», — сказал директор национального парка «Русская Арктика».

Просмотров:128 Территория Земли Франца-Иосифа стала пилотной площадкой ликвидации прошлого экологического ущерба в Арктике. Арктическая уборка началась с острова Земля Александры, а всего запланирована очистка шести островов архипелага: Земли Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл. Работы по очистке также ведутся на острове Северный архипелага Новая Земля, сообщает Лента.ру.В этом году для уточнения объема загрязнения на архипелаге Земля Франца-Иосифа проведут геоэкологическое обследования территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова.«Сейчас ведутся работы на островах Земля Александры, Греэм-Белл, должны начаться на острове Хейса. В этом году будет проведено геоэкологическое обследование территории, которое позволит установить объем оставшегося экологического ущерба», — сказал Кирилов.Плановый показатель очистки Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) на 2017 год — 8 тысяч тонн. Всего с территории парка за период с 2012 по 2017 год вывезли около 50 тысяч тонн мусора. Он заявил, что в этом году работы осложнены неблагоприятной метео- и ледовой обстановкой на ЗФИ. «Лето на архипелаге запаздывает на 1—1,5 месяца», — сказал директор национального парка «Русская Арктика».