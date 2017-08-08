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8 августа 2017, 12:21



На Таймыре ищут судно, бесследно пропавшее в 1912 году.

Напомним, экспедиция на небольшом парусно-моторном зверобойном судне «Геркулес» отправилась в путь в 1912 году. Путешественники пытались пройти Северным морским путем на восток, но пропали без вести во льдах Карского моря. «Запасы топлива, воды, хлеба и рыбы пополнены. Нас ждут, отбиваясь от медведей, три поисковика на островах Арктического института на 75-й параллели, три моря и дорога домой. Связи не будет недели две», — написал перед отправлением в море один из членов экипажа яхты «Апостол Андрей» Павел Осадчик.

Просмотров:139 На днях в порт Диксон зашла яхта «Апостол Андрей», сообщают в экспедиционном центре Русского географического общества. Команда из семи человек отправилась из Санкт-Петербурга на Таймыр по следам пропавшей экспедиции. Путешественники хотят понять, что стало с пропавшим кораблем и его экипажем, сообщают НГС.НОВОСТИ.Напомним, экспедиция на небольшом парусно-моторном зверобойном судне «Геркулес» отправилась в путь в 1912 году. Путешественники пытались пройти Северным морским путем на восток, но пропали без вести во льдах Карского моря.«Запасы топлива, воды, хлеба и рыбы пополнены. Нас ждут, отбиваясь от медведей, три поисковика на островах Арктического института на 75-й параллели, три моря и дорога домой. Связи не будет недели две», — написал перед отправлением в море один из членов экипажа яхты «Апостол Андрей» Павел Осадчик.