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8 августа 2017, 12:58



Речники внедряют систему грейдов. Енисейское речное пароходство просчитывает «вес» каждой должности с точки зрения важности для компании.

Суть грейдинга – в сопоставлении внутренней значимости должностей для организации (внутренняя ценность) с ценностью этой работы на рынке (внешняя ценность). Для реализации проекта создана рабочая группа из числа специалистов отдела организации труда и заработной платы АО «ЕРП», курирует которую Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». На прошлой неделе в пароходстве и его филиалах прошла серия рабочих встреч с методологами, направленных на обучение ответственных за реализацию проекта лиц, ответов на возникающие вопросы. Описание и оценка должностей, существующих в штатном расписании компании, ведется в целях формирования зарплатных диапазонов и системы грейдов, которая станет основой для определения уровня оплаты труда каждого работника. При определении внутренней ценности должностей учитываются такие факторы, как сложность работы, уровень ответственности, самостоятельности и коммуникации, условия труда, цена ошибки и другие, а также их стоимость на рынке труда. В итоге в баллах просчитывается «вес» каждой должности с точки зрения важности для компании. Данный процесс позволит создать прозрачную и понятную систему начисления должностных окладов и упорядочить организационную структуру компании. Кроме того, внедрение системы грейдов сделает предприятие ещё более конкурентоспособным в своей сфере деятельности и даст возможность позиционировать себя как серьезного игрока на рынке труда, сообщает пресс-служба ЕРП.

Просмотров:134 Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» (дочка ПАО «ГМК «Норильский никель») приступило к реализации проекта по грейдингу, сообщается в пресс-релизе компании.Суть грейдинга – в сопоставлении внутренней значимости должностей для организации (внутренняя ценность) с ценностью этой работы на рынке (внешняя ценность).Для реализации проекта создана рабочая группа из числа специалистов отдела организации труда и заработной платы АО «ЕРП», курирует которую Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». На прошлой неделе в пароходстве и его филиалах прошла серия рабочих встреч с методологами, направленных на обучение ответственных за реализацию проекта лиц, ответов на возникающие вопросы.Описание и оценка должностей, существующих в штатном расписании компании, ведется в целях формирования зарплатных диапазонов и системы грейдов, которая станет основой для определения уровня оплаты труда каждого работника. При определении внутренней ценности должностей учитываются такие факторы, как сложность работы, уровень ответственности, самостоятельности и коммуникации, условия труда, цена ошибки и другие, а также их стоимость на рынке труда. В итоге в баллах просчитывается «вес» каждой должности с точки зрения важности для компании.Данный процесс позволит создать прозрачную и понятную систему начисления должностных окладов и упорядочить организационную структуру компании. Кроме того, внедрение системы грейдов сделает предприятие ещё более конкурентоспособным в своей сфере деятельности и даст возможность позиционировать себя как серьезного игрока на рынке труда, сообщает пресс-служба ЕРП.