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8 августа 2017, 15:06



На этой неделе из Норильска отправилась вторая семидневная смена православной экологической экспедиции «Лама-2017».

Цель сборов - организация отдыха и оздоровления детей, популяризация экологического туризма в регионе, духовно-нравственное, экологическое и военно-спортивное воспитание. Первая смена длилась неделю и благополучно завершилась 31 июля 2017 года. Научно-исследовательская составляющая экспедиции предполагала определение места под строительство «станка» с часовней, изучение флоры и фауны, описание района. Во время поездки ребята вели дневники «Юного эколога», в которые вносили свои наблюдения. А еще каждое утро ребята помогали ихтиологу в научной работе по изучению ряпушки. Самым главным событием экспедиции стала установка креста, она состоялась в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира 28 июля. Крест водрузили на мысе напротив реки Бучерама, где в свое время исследователь Арктики Николай Урванцев поставил небольшую избушку. Во вторую смену, которая продлится по 13 августа, избу приведут в должный вид.

Просмотров:104 Семейный православный лагерь сформировался по благословению управляющего епархией преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского. Вместе с детьми из туристического клуба при норильской епархии на Ламе побывал благочинный Норильского округа протоиерей Владимир Иванов. Батюшка стал духовником экспедиции. Напомним, данная экспедиция является совместным проектом Норильской епархии и ФБГУ «Заповедники Таймыра».Цель сборов - организация отдыха и оздоровления детей, популяризация экологического туризма в регионе, духовно-нравственное, экологическое и военно-спортивное воспитание.Первая смена длилась неделю и благополучно завершилась 31 июля 2017 года. Научно-исследовательская составляющая экспедиции предполагала определение места под строительство «станка» с часовней, изучение флоры и фауны, описание района. Во время поездки ребята вели дневники «Юного эколога», в которые вносили свои наблюдения. А еще каждое утро ребята помогали ихтиологу в научной работе по изучению ряпушки.Самым главным событием экспедиции стала установка креста, она состоялась в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира 28 июля. Крест водрузили на мысе напротив реки Бучерама, где в свое время исследователь Арктики Николай Урванцев поставил небольшую избушку.Во вторую смену, которая продлится по 13 августа, избу приведут в должный вид.