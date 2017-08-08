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8 августа 2017, 15:31



В норильском театре драмы 30 августа пройдет премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке Анны Бабановой.

Герой пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» - обычный парень лет тридцати, внезапно оказавшийся в московском отделении полиции. «Тут даже не задержание без какого-либо весомого повода странно, а сам ход процедуры выяснения личности, который сначала кажется нелогичным, непонятным, затем обретает черты маниакально-абсурдистской игры, а к финалу так и вовсе напоминает профилактическую работу Страшного суда на выезде», - так на сайте самого северного театра изложена суть этой истории. Новый спектакль, который учит «разуть глаза и посмотреть на реальность без осуждения», пройдет на малой сцене, в нем заняты Денис Ганин, Маргарита Ильичва, Николай Каверин, Александр Носырев и другие. После премьеры - обсуждения в рамках проекта «15 вольных критиков».

Просмотров:103 Это первая пьеса автора с довольно большим писательским именем. Вместе с нашим театром ее взял в постановку и московский театр «Практика».Герой пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» - обычный парень лет тридцати, внезапно оказавшийся в московском отделении полиции. «Тут даже не задержание без какого-либо весомого повода странно, а сам ход процедуры выяснения личности, который сначала кажется нелогичным, непонятным, затем обретает черты маниакально-абсурдистской игры, а к финалу так и вовсе напоминает профилактическую работу Страшного суда на выезде», - так на сайте самого северного театра изложена суть этой истории.Новый спектакль, который учит «разуть глаза и посмотреть на реальность без осуждения», пройдет на малой сцене, в нем заняты Денис Ганин, Маргарита Ильичва, Николай Каверин, Александр Носырев и другие. После премьеры - обсуждения в рамках проекта «15 вольных критиков».