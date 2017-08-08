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8 августа 2017, 15:42



Премьерой спектакля «Норильские анекдоты» завершится 17 сентября творческий сезон в норильском театре драмы.

Специально для этого спектакля актеры, режиссер и автор пьесы собирали по крупицам мифы и легенды о Норильске. Получился некий срез нашей норильской жизни, довольно узнаваемой, но с элементами мистики. Люди разных профессий и национальностей оказываются в некоем условном аэропорту: кто-то улетает навсегда, другие только что приехали. Всех вдруг «накрывают» неожиданные и странные обстоятельствах: то вдруг пропадают все сотрудники аэропорта, то пассажиры находят тело, то появляется незнакомец… Сплачиваясь в единый коллектив, люди начинают делиться своими личными историями, взаимодействовать друг с другом - в целом сюжет напоминает лирическую комедию наподобие знаменитого фильма «Гараж». В спектакле заняты заслуженные артисты России Нина Валенская и Сергей Ребрий, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Александр Глушков, Сергей Даданов, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Марина Журило, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Роман Лесик, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Евгений Нестеров, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Иван Розинкин, Галина Савина, Евгения Хитрина и Денис Чайников. Премьера «Норильских анекдотов» состоится на основной сцене 17 сентября в 18 часов.

Просмотров:102 Пьесу для этой постановки написал драматург Владимир Зуев, автор исторической фантасмагории «Жди меня, и я вернусь…». Ставит «Анекдоты» главный режиссер нашего театра Анна Бабанова. Сценограф - Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам - Ольга Атмадзас, пластика - Николай Реутов, музыкальное оформление - Андрей Федоськин, художник по свету - Тарас Михалевский, знакомый нашему городу по «Бенефису Геннадия Несчастливцева» и другим работам. Видеоряд - Михаил Зайканов.Специально для этого спектакля актеры, режиссер и автор пьесы собирали по крупицам мифы и легенды о Норильске. Получился некий срез нашей норильской жизни, довольно узнаваемой, но с элементами мистики. Люди разных профессий и национальностей оказываются в некоем условном аэропорту: кто-то улетает навсегда, другие только что приехали. Всех вдруг «накрывают» неожиданные и странные обстоятельствах: то вдруг пропадают все сотрудники аэропорта, то пассажиры находят тело, то появляется незнакомец… Сплачиваясь в единый коллектив, люди начинают делиться своими личными историями, взаимодействовать друг с другом - в целом сюжет напоминает лирическую комедию наподобие знаменитого фильма «Гараж».В спектакле заняты заслуженные артисты России Нина Валенская и Сергей Ребрий, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Александр Глушков, Сергей Даданов, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Марина Журило, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Роман Лесик, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Евгений Нестеров, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Иван Розинкин, Галина Савина, Евгения Хитрина и Денис Чайников.Премьера «Норильских анекдотов» состоится на основной сцене 17 сентября в 18 часов.