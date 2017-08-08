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8 августа 2017, 16:04



«Огонь дружбы» зажгут в столице Таймыра в Международный день коренных народов мира.

Празднование Международного дня коренных народов мира начнется с традиционного шествия. Его участники с 13:45 до 14:00 пройдут с флагами и музыкой от Таймырского дома народного творчества до Набережной площади. В 14:00 там состоится церемония зажжения «Огня дружбы». Далее гостей праздника ждет праздничный концерт. В честь праздника на Набережной площади развернется национальное подворье «Таймырское кочевье». В установленных чумах гостеприимные хозяйки угостят гостей блюдами национальной кухни, в обрядовом чуме можно будет познакомиться с обрядами коренных малочисленных народов Таймыра. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Эвенкийский кулон» и посетить выставку изделий национальных промыслов и ремесел. Также в рамках праздника пройдет конкурс детской национальной одежды, любители активного отдыха попробуют свои силы на спортивной площадке по национальным видам спорта, а дети примут участие в игровой программе «Мастеровой чум». Организаторы игровой программы «Игры в таймырском стойбище» будет развлекать северян с 12:00 до 16:00 на площадке Таймырского краеведческого музея. В 15:00 начнется детская игровая программа «Игры народов Севера». В это же время в Таймырском краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «Здесь мой дом родной», посвященной 75- и 80-летнему юбилеям поселков Жданиха и Усть-Авам соответственно. Помимо того, гости праздника приглашаются на выставку декоративно-прикладного искусства «Все краски тундры». Отметим, что представители таймырских этносов смогут бесплатно посетить экспозиционные залы Таймырского краеведческого музея. В праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, примут участие и жители отдаленных таймырских поселков. 8 августа праздник отметили жители поселка Воронцово. 9 августа праздник состоится в поселках Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам и Хантайское Озеро. В поселках сельского поселения Хатанга праздничные мероприятия будут организованы 12 августа. В этот же день будут праздновать в селе Караул и поселках Носок, Усть-Порт, Байкаловск и Волочанка. Жителей поселков ждут состязания в национальных видах спорта, концертные программы, ярмарки, выставки ДПИ и изобразительных работ, шоу-конкурс для девушек «Звезда Таймыра», конкурсы на лучшие национальные подворье, костюм и игрушку, а также самое вкусное блюдо и самый красивый плакат, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:86 12 августа жителей и гостей столицы Таймыра приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира. В этот день в Дудинке состоятся традиционное шествие и концерт, будут организованы национальное подворье, выставки декоративно-прикладного творчества, спортивные и игровые площадки.Празднование Международного дня коренных народов мира начнется с традиционного шествия. Его участники с 13:45 до 14:00 пройдут с флагами и музыкой от Таймырского дома народного творчества до Набережной площади. В 14:00 там состоится церемония зажжения «Огня дружбы». Далее гостей праздника ждет праздничный концерт.В честь праздника на Набережной площади развернется национальное подворье «Таймырское кочевье». В установленных чумах гостеприимные хозяйки угостят гостей блюдами национальной кухни, в обрядовом чуме можно будет познакомиться с обрядами коренных малочисленных народов Таймыра. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Эвенкийский кулон» и посетить выставку изделий национальных промыслов и ремесел.Также в рамках праздника пройдет конкурс детской национальной одежды, любители активного отдыха попробуют свои силы на спортивной площадке по национальным видам спорта, а дети примут участие в игровой программе «Мастеровой чум».Организаторы игровой программы «Игры в таймырском стойбище» будет развлекать северян с 12:00 до 16:00 на площадке Таймырского краеведческого музея.В 15:00 начнется детская игровая программа «Игры народов Севера». В это же время в Таймырском краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «Здесь мой дом родной», посвященной 75- и 80-летнему юбилеям поселков Жданиха и Усть-Авам соответственно. Помимо того, гости праздника приглашаются на выставку декоративно-прикладного искусства «Все краски тундры».Отметим, что представители таймырских этносов смогут бесплатно посетить экспозиционные залы Таймырского краеведческого музея.В праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, примут участие и жители отдаленных таймырских поселков. 8 августа праздник отметили жители поселка Воронцово. 9 августа праздник состоится в поселках Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам и Хантайское Озеро. В поселках сельского поселения Хатанга праздничные мероприятия будут организованы 12 августа. В этот же день будут праздновать в селе Караул и поселках Носок, Усть-Порт, Байкаловск и Волочанка. Жителей поселков ждут состязания в национальных видах спорта, концертные программы, ярмарки, выставки ДПИ и изобразительных работ, шоу-конкурс для девушек «Звезда Таймыра», конкурсы на лучшие национальные подворье, костюм и игрушку, а также самое вкусное блюдо и самый красивый плакат, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.