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8 августа 2017, 16:06



Потомственный оленевод носковской тундры примет участие в VI Всемирном конгрессе оленеводов в Швеции.

В рамках конгресса пройдут встречи, научные и культурные мероприятия. В них примут участие члены совета ассоциации «Оленеводы мира», представители других государственных и международных организаций по управлению оленеводством, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений. Делегат от Таймыра Артем Яр представит на конгрессе концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он поделится с участниками мероприятия опытом ведения домашнего оленеводства, а также расскажет о выработанных подходах в решении ряда задач, стоящих перед отраслью. «Со своей семьей я кочую по носковской тундре уже более 10 лет. Когда только начинал заниматься оленеводством, в моем стаде было всего шестьдесят голов. Сейчас оно выросло до трехсот. У нас большой опыт в этом деле, поэтому обо всех удачах и неудачах, проблемах и достижениях знаем, что называется, не понаслышке. Я буду рад поделиться своими знаниями с участниками конгресса и узнать об опыте других регионов и стран», - сказал Артем Яр. Всемирный конгресс оленеводов является уникальным культурным и профессиональным событием, которое объединяет представителей оленеводческих народов со всего циркумполярного региона. Конгресс организован ассоциацией «Оленеводы мира» в сотрудничестве с Международным центром оленеводства.

Просмотров:86 С 16 по 20 августа 2017 года в саамском селе Йокмокк на севере Швеции пройдет VI Всемирный конгресс оленеводов. В число приглашенных участников мероприятия вошел и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. На конгрессе его представит потомственный оленевод носковской тундры Артем Яр, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.В рамках конгресса пройдут встречи, научные и культурные мероприятия. В них примут участие члены совета ассоциации «Оленеводы мира», представители других государственных и международных организаций по управлению оленеводством, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений.Делегат от Таймыра Артем Яр представит на конгрессе концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он поделится с участниками мероприятия опытом ведения домашнего оленеводства, а также расскажет о выработанных подходах в решении ряда задач, стоящих перед отраслью. «Со своей семьей я кочую по носковской тундре уже более 10 лет. Когда только начинал заниматься оленеводством, в моем стаде было всего шестьдесят голов. Сейчас оно выросло до трехсот. У нас большой опыт в этом деле, поэтому обо всех удачах и неудачах, проблемах и достижениях знаем, что называется, не понаслышке. Я буду рад поделиться своими знаниями с участниками конгресса и узнать об опыте других регионов и стран», - сказал Артем Яр.Всемирный конгресс оленеводов является уникальным культурным и профессиональным событием, которое объединяет представителей оленеводческих народов со всего циркумполярного региона. Конгресс организован ассоциацией «Оленеводы мира» в сотрудничестве с Международным центром оленеводства.